Abre en Miramar la primera tienda de peluches personalizados de España

El Centro Comercial Miramar abre la primera tienda de peluches personalizados de España - Centro Comercial Miramar

La firma malagueña ‘My Soul Mate’ se convierte en la primera tienda de peluches personalizados de España. Abrirá sus puertas en el mes de diciembre en Miramar, generando 7 empleos directos con la propuesta de crear un peluche personalizado bajo la experiencia de “hazlo tú mismo”

(Información remitida por la empresa firmante)

Fuengirola (Málaga), 1 de diciembre de 2025.- El centro comercial Miramar amplía su oferta comercial con la apertura de la tienda de peluches a la carta de la firma malagueña ‘My Soul Mate’. Con 80 metros cuadrados y situada en la planta baja del centro comercial, aterriza por primera vez en España el primer espacio de peluches personalizados. La firma generará hasta siete empleos directos, impulsando así el empleo local a la vez que acerca un nuevo concepto de juguetería que triunfa en Estados Unidos, Canadá o resto de Europa.

‘My Soul Mate’ ofrece al cliente la experiencia de crear un peluche personalizado con una selección de más de 40 modelos de animales. El cliente podrá seleccionar también la densidad del relleno y elegir entre 10 esencias u olores. Además, podrán incluir un mecanismo reproductor de mensaje personalizado y por supuesto, decantarse entre una amplia variedad de outfits y accesorios que previamente ha seleccionado un equipo experto internacional. El proceso de personalización también incluye la opción de adquirir un certificado de adopción e incluso una foto finish a modo de recuerdo.

La apertura de ‘My Soul Mate’ en Miramar está prevista para el viernes 28 de noviembre y el creador de la firma apunta que Málaga será la cuna para el negocio, pero la intención es expandirlo a otras ciudades de España. Por su parte, Nacho Domínguez, director de Miramar, aplaude que la primera apertura en España sea la de Miramar: “damos la bienvenida a ‘My Soul Mate’, es un espacio de ensueño para grandes y pequeños. Elegir Miramar como primer destino, después de ver cómo ha funcionado este modelo fuera de España, nos hace ser partícipes de la esencia y originalidad que desprende”.

La apertura de peluches personalizados en Miramar coincide en el tiempo con la programación navideña diseñada especialmente para las familias donde la presencia de los niños resulta más elevada por la participación en los talleres infantiles, el poblado de los sueños de la Navidad, la visita de Papá Noel y de los Reyes Magos.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

Contacto prensa:

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu- 600 90 56 25

leopoldoalonso@europapress.es

Sandra Delgado- 600 90 50 85

sandradelgado@europapress.es

Virginia García- 679 17 79 45

virginiagarcia@europapress.es