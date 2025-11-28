Accessibles: transformando el mundo digital para que sea accesible para todos

Equipo de Accessibles - Accesibles

Madrid, 28 de noviembre de 2025.-

Accessibles, startup española liderada por Laura Martín, trabaja para eliminar las barreras cognitivas, comunicativas y sensoriales en entornos digitales

Acceder y comprender la información digital debería ser un derecho, no un privilegio. Esa es la convicción que mueve a Accessibles, la startup española liderada por Laura Martín, que trabaja para eliminar las barreras cognitivas, comunicativas y sensoriales en entornos digitales. "Creemos que todas las personas deben poder acceder al conocimiento y comprender la información para ejercer plenamente sus derechos", afirma Laura, fundadora de Accessibles. "Nuestra misión es poner la tecnología al servicio de la inclusión y la educación, creando entornos digitales adaptados a todas las necesidades".



Accessibles impulsa la accesibilidad digital con Melvin, un software basado en inteligencia artificial que adapta los contenidos digitales a múltiples formatos accesibles, como lectura fácil, pictogramas, subtítulos, lengua de signos o audiodescripciones. Esta herramienta permite que estudiantes, profesionales y usuarios de cualquier sector puedan acceder a la información de manera comprensible y autónoma, mejorando la experiencia digital y fomentando la inclusión.



"Desde el inicio tuvimos claro que la falta de accesibilidad no solo afectaba a la educación, sino también a sectores como la banca, la administración o los servicios corporativos", añade su fundadora. "Por eso diseñamos Melvin para que sea escalable y adaptable a cualquier entorno digital, garantizando que la comunicación sea clara, eficiente y accesible para todos".



Más allá de la tecnología, Accessibles se centra en generar un impacto social real y sostenible. Sus soluciones buscan no solo facilitar la comprensión de la información, sino también promover la autonomía, la autoconfianza y la participación activa de todas las personas en la sociedad.



Actualmente, Accessibles está trabajando en ampliar su alcance, consolidar alianzas estratégicas y llevar sus soluciones a nuevos sectores y geografías. La startup busca que la inclusión digital deje de ser una meta y se convierta en una realidad tangible y cotidiana.



Acerca de Accessibles

Accessibles es una startup española que combina inteligencia artificial y diseño universal para eliminar las barreras cognitivas, comunicativas y sensoriales en entornos digitales. Su misión es promover la comunicación accesible y la educación inclusiva, garantizando el acceso y la comprensión de la información y al conocimiento para todas las personas, desarrollando soluciones innovadoras que adaptan los contenidos digitales a múltiples formatos accesibles que fomentan la autonomía y la participación social.



