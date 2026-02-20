Cómo el acuerdo comercial entre la UE y la India crea nuevas oportunidades para las empresas europeas

Pedro Santa Cruz - Freedom24 España

Madrid, 20 de febrero de 2026. - En un contexto de creciente fragmentación del comercio global, Freedom24 analiza el impacto estratégico del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la India, un pacto que marca un punto de inflexión para las empresas europeas. Tras casi dos décadas de negociaciones, el acuerdo abre uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo a exportadores europeos en condiciones sustancialmente más competitivas

A finales de enero de 2026, la Unión Europea y la India firmaron un acuerdo de libre comercio (ALC) tras casi dos décadas de negociaciones. El pacto conecta dos grandes áreas económicas: la UE, con 27 países y una economía cercana a los 17 billones de euros, e India, con más de 1.400 millones de habitantes y una de las economías de mayor crecimiento mundial. En conjunto, representan aproximadamente una cuarta parte del PIB global y cerca de un tercio del comercio internacional.



El acuerdo prevé la reducción o eliminación gradual de aranceles sobre el 96-97 % de las exportaciones europeas a India, junto con la simplificación de procedimientos aduaneros, mayor protección de la propiedad intelectual y ampliación del acceso al mercado de servicios. Según la Comisión Europea, podría duplicar las exportaciones comunitarias a comienzos de la próxima década y generar ahorros anuales de hasta 4.000 millones de euros.



Para las empresas europeas, no se trata de un impulso puntual, sino de una expansión estructural de oportunidades en uno de los principales motores de crecimiento global.



Por qué es relevante para los inversores



• Acceso a un mercado amplio y dinámico en un entorno de desaceleración en China y mayores tensiones comerciales globales.







• Mejora de la competitividad en precios y márgenes gracias a la reducción arancelaria.







• Diversificación de flujos comerciales y mayor resiliencia exportadora.







En este contexto, Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 España, señala: "Este acuerdo no cambia las reglas del mercado, pero sí altera los incentivos. Reduce fricciones comerciales y mejora la estructura de costes para determinadas compañías europeas. Sin embargo, el valor no proviene del acceso en sí, sino de la capacidad de convertir esa ventaja en retornos sostenidos sobre el capital".



Principales sectores de la UE que se benefician del acuerdo entre la UE y la India



Automoción

India reducirá aranceles actualmente en niveles de hasta el 110 % hacia un rango potencial del 10-30 %, abriendo acceso al tercer mayor mercado automovilístico del mundo, con fuerte crecimiento del segmento premium.



Empresas como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz Group podrían beneficiarse de una mayor competitividad sin necesariamente comprometer márgenes.



Maquinaria y equipamiento industrial

La reducción de barreras sobre equipos industriales y tecnología favorece a compañías como Siemens, Schneider Electric o Legrand, ya presentes en proyectos de infraestructura y modernización industrial en India.



En palabras de Santa Cruz: "Para el inversor europeo, la clave no es ampliar exposición por inercia, sino seleccionar compañías capaces de transformar este nuevo marco en retornos sólidos sobre el capital, respaldados por ventajas competitivas reales y disciplina financiera".



Farmacéutico y tecnología médica

La simplificación regulatoria y arancelaria favorece la expansión de compañías como Bayer, Bristol-Myers Squibb o Philips en un mercado sanitario en rápido crecimiento.



Consumo y lujo

La reducción progresiva de aranceles sobre bebidas, cosmética y productos alimentarios crea un entorno más favorable para marcas como Pernod Ricard, Heineken, L'Oréal o LVMH, en un contexto de expansión del consumo premium.



Químicos y materiales especializados

Empresas como BASF, Covestro o DSM-Firmenich podrían reforzar su posicionamiento en segmentos vinculados a industria, construcción y consumo, en un mercado con demanda estructural creciente.



Un cambio estructural en la arquitectura comercial europea

El acuerdo entre la UE y la India no debe interpretarse como un estímulo coyuntural, sino como una reconfiguración estratégica del mapa exportador europeo. India puede convertirse no solo en mercado de ventas, sino también en parte de las cadenas de producción y suministro de compañías europeas, reforzando su resiliencia en un entorno geopolítico más complejo.



Como concluye Santa Cruz: "En un entorno más fragmentado, la diferencia no la marcará quien más diversifique, sino quien asigne capital con mayor criterio y comprensión de lo que posee".



Para Freedom24, este nuevo marco no implica mayor exposición geográfica automática, sino una selección más rigurosa de compañías capaces de convertir el entorno comercial en crecimiento rentable y sostenido.



Sobre Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen intermediación bursátil, investigación y asesoramiento en inversiones, banca de inversión, préstamos hipotecarios, seguros, telecomunicaciones y servicios bancarios. Freedom Holding Corp. atiende a clientes en Estados Unidos, Europa y Asia Central.



Sobre Freedom24

Freedom24 es un bróker europeo que conecta a clientes de la Unión Europea con las principales bolsas internacionales. Opera con tecnología propia y ofrece acceso a una amplia gama de acciones, ETFs, bonos corporativos y gubernamentales, así como opciones sobre acciones estadounidenses en mercados de América, Europa y Asia.



Freedom24 opera bajo el marco regulatorio MiFID II, que garantiza un alto nivel de protección al inversor. El bróker está licenciado por CySEC y certificado en todos los Estados miembros de la UE. Freedom24 es la filial europea de Freedom Holding Corp., un grupo financiero internacional con presencia en Estados Unidos, Europa y Asia Central, cotizado en la bolsa de valores NASDAQ.



Descargo de responsabilidad: Su capital está en riesgo. Rentabilidades pasadas no indican resultados futuros, y no hay garantía de que ninguna estrategia de inversión alcance sus objetivos. Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y considerar la posibilidad de solicitar asesoramiento a un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión







