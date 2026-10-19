AdQualis publica su primer Barómetro sobre Tendencias de RRHH 2026

Presentación Barómetro AdQualis sobre tendencias de RRHH 2026 - AdQualis Human Results

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 19 de octubre de 2026.- El 81,5% de los encuestados considera que invertir en salud y bienestar impacta directamente en la productividad, aunque solo el 42,1% dispone de métricas claras para medir el bienestar de los equipos. Además, la escasez de talento especializado se sitúa entre los principales retos para el 63,2% de los encuestados, el mismo porcentaje que reconoce un incremento de los costes de contratación y retención

AdQualis Human Results, firma referente en la selección de ejecutivos y consultoría de talento, ha presentado hoy en Barcelona la primera edición del Barómetro AdQualis sobre Tendencias de RRHH 2026, un estudio que ofrece una radiografía de las principales prioridades y desafíos que afrontan actualmente los directivos y responsables de Recursos Humanos, Personas y Cultura. La mesa redonda ha sido moderada por Jordi Berenguer, Corporate Managing Director de AdQualis Group.



Los resultados muestran una función de RRHH con sus grandes prioridades claramente identificadas, aunque todavía existe una distancia relevante entre su reconocimiento y su aplicación efectiva en las organizaciones. Esta brecha se observa especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial, el bienestar, la diversidad y el relevo generacional.



El Barómetro se ha elaborado a partir de una encuesta a directivos y responsables seniors de Recursos Humanos de compañías de distintos sectores, con responsabilidades tanto nacionales como internacionales. El cuestionario incluye 20 preguntas agrupadas en seis grandes ejes: transformación del rol de RRHH, inteligencia artificial, atracción y fidelización del talento, bienestar, diversidad e inclusión y relevo generacional, además de un bloque final de respuestas abiertas sobre los retos de la función para los próximos años.



Una función de RRHH cada vez más orientada al cambio y la cultura

El 86,8% de los profesionales encuestados prevé que el rol de RRHH evolucione hacia funciones vinculadas a la gestión del cambio y la cultura organizativa, ampliando progresivamente su ámbito de actuación más allá de las funciones tradicionalmente administrativas.



En esta evolución hacia un papel más estratégico, la inteligencia artificial se perfila como una de las principales palancas de transformación. El 92,1% de los profesionales considera que la automatización de procesos administrativos permitirá liberar tiempo para funciones de mayor valor estratégico. Sin embargo, solo el 23,7% afirma que su compañía ya está implementando soluciones de IA en la gestión de personas, lo que refleja que su incorporación efectiva se encuentra todavía en distintas fases de desarrollo.



La escasez de talento incrementa la presión sobre las organizaciones

La atracción y fidelización del talento se sitúa también entre los principales retos. El 63,2% de los encuestados identifica la falta de talento especializado como uno de los mayores desafíos actuales de su organización. Las dificultades se concentran especialmente en perfiles tecnológicos y de datos, técnicos e industriales altamente especializados, perfiles híbridos que combinan capacidades técnicas y visión de negocio, y determinadas posiciones de liderazgo.



Esta situación tiene además un impacto directo en los costes: más del 60% reconoce que la competencia por el talento está incrementando los costes de contratación y retención. El bienestar gana también peso como cuestión vinculada al negocio. El 81,5% considera que invertir en programas de salud y wellbeing impacta directamente en la productividad.



Sin embargo, solo el 42,1% dispone de indicadores y métricas claras para medir el bienestar de los equipos y el 44,7% identifica el burnout y la desconexión digital como riesgos crecientes entre sus plantillas. En diversidad, equidad e inclusión, el 81,6% reconoce su valor como factor de innovación y competitividad, frente al 57,9% que afirma contar con políticas claras y medibles en esta materia.



Nuevas generaciones y evolución del liderazgo

El Barómetro identifica asimismo el cambio generacional como uno de los factores que está transformando las organizaciones. El 86,8% de los profesionales considera que la incorporación de las generaciones Z y Alpha está impactando en la cultura y los estilos de liderazgo. Esta percepción contrasta con el grado de preparación de las compañías: el 47,4% reconoce no disponer de planes estructurados de gestión del conocimiento y relevo generacional, mientras que solo el 34,2% afirma contar con ellos.



Para Berenguer, "las organizaciones que mejor afrontan estos retos no son necesariamente las que tienen los objetivos más ambiciosos, sino las que tienen una visión más precisa de su punto de partida: qué está funcionando, qué no, y cuánto separa todavía sus propósitos de su operativa diaria".



Las respuestas abiertas recogidas en el estudio apuntan, de cara a los próximos cinco años, a cinco grandes desafíos: la integración de la inteligencia artificial desde una perspectiva ética y humana, el liderazgo como factor de transformación, la atracción y fidelización del talento, la gestión del cambio y la transformación cultural, y la convivencia generacional y la longevidad profesional.



Con esta primera edición, AdQualis pone en marcha un Barómetro que nace con vocación de convertirse en una referencia para los profesionales de Recursos Humanos, permitiendo analizar la evolución año tras año de las principales tendencias en gestión de personas y el grado de implantación real de estas prioridades en las organizaciones.



Sobre AdQualis Human Results

AdQualis Human Results, consultora integral de recursos humanos, cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de headhunting y fue una de las firmas pioneras en la búsqueda de ejecutivos en España. La compañía brinda una completa cartera de servicios a empresas de cualquier tamaño y sector de actividad a través de tres divisiones: AdQualis Executive Search, centrada en la búsqueda y selección de perfiles ejecutivos y directivos; AdQualis Talent Search, que selecciona posiciones de middle management y perfiles técnicos, especialistas y comerciales; AdQualis Consultancy, que ofrece soluciones personalizadas a las organizaciones que precisan enfocar nuevos procesos de adaptación, crecimiento y desarrollo, basándose en las personas y los equipos. Con oficinas en Barcelona y Madrid, AdQualis es miembro de la junta de la red internacional de headhunters IMSA, con presencia en todo el mundo.



Para más información, visitar www.adqualis.com.

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