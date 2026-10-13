Agronova Biotech lanza Bloomis y Spirunol Prime en Fruit Attraction

Foto de grupo Agronova en Fruit Attraction 2026 - Siete Agromarketing
(Información remitida por la empresa firmante)
La compañía presenta un bioestimulante microbiológico para mejorar la respuesta de los cultivos frente al estrés hídrico y un hidrolizado enzimático de Spirulina orientado a favorecer la floración y el cuajado
Madrid, 13 de octubre de 2026.- Agronova Biotech ha presentado en Fruit Attraction 2026 dos nuevos desarrollos que refuerzan su estrategia de innovación biotecnológica aplicada a los principales retos agronómicos: Bloomis, un bioestimulante microbiológico orientado a favorecer la resiliencia de los cultivos frente al estrés hídrico, y Spirunol Prime, un hidrolizado enzimático concentrado de Spirulina desarrollado para potenciar la floración y el cuajado.
Las dos novedades han sido presentadas este miércoles en el stand de Agronova Biotech en IFEMA Madrid por Pedro Sebastião, Chief Technology & Product Officer, y Antonio Bernal, Chief R&D Officer, durante un encuentro con medios de comunicación y profesionales del sector.
Los nuevos desarrollos responden al modelo de innovación de Agronova Biotech, basado en convertir la investigación científica y la capacidad biotecnológica de la compañía en soluciones destinadas a necesidades concretas de los cultivos.
Bloomis, una respuesta microbiológica frente al estrés hídrico
Bloomis, tal y como ha detallado Sebastião, es un bioestimulante microbiológico basado en Pseudomonas putida Bs3, desarrollado para favorecer el crecimiento radicular y mejorar la capacidad de respuesta de las plantas ante condiciones de menor disponibilidad de agua.
Junto a ello, el Chief Technology & Prodcut Officer, ha detallado que realizados con un 50 % menos de aporte de agua, las plantas tratadas con Bloomis mantuvieron "un crecimiento similar al de las plantas de control con riego completo", poniendo de manifiesto su potencial para contribuir a una agricultura "más eficiente y resiliente ante condiciones de menor disponibilidad hídrica".
El producto se presenta en polvo soluble e incorpora una tecnología de microencapsulación bioprotectora destinada a preservar la estabilidad y eficacia de los microorganismos.
Su acción está orientada al desarrollo del sistema radicular y a procesos relacionados con la respuesta de la planta frente al estrés hídrico, especialmente en situaciones en las que el agua se convierte en un factor limitante para el cultivo.
Bloomis también está concebido para intervenir en momentos de elevada demanda fisiológica y favorecer procesos relacionados con la inducción floral y la formación de flores.
El nuevo desarrollo amplía la apuesta de Agronova Biotech por soluciones microbiológicas capaces de favorecer la adaptación de los cultivos ante situaciones ambientales adversas.
Spirunol Prime, microalgas para potenciar la floración y el cuajado
La segunda novedad presentada por Agronova Biotech, Spirunol Prime, a cargo de Antonio Bernal, ha profundizado en una de las líneas estratégicas de investigación de la compañía: el aprovechamiento biotecnológico de las microalgas.
Según el Chief R&D Officer, Spirunol Prime es un hidrolizado enzimático concentrado de Spirulina, presentado en forma de microgránulos solubles, y desarrollado para "potenciar la floración y el cuajado", dos fases determinantes en la definición del potencial productivo de los cultivos.
El desarrollo se apoya en el conocimiento acumulado por Agronova Biotech en el cultivo y aprovechamiento biotecnológico de microalgas y "en procesos destinados a obtener compuestos bioactivos de interés agronómico".
De la investigación a la aplicación agronómica
Bloomis y Spirunol Prime representan dos líneas diferentes dentro de un mismo modelo de innovación: desarrollar soluciones biotecnológicas a partir de conocimiento científico y trasladarlas posteriormente a su utilización agronómica.
Agronova Biotech desarrolla su actividad principalmente en los ámbitos de la bioestimulación, la biofertilización y el biocontrol y cuenta con una colección propia de más de 230 cepas de microorganismos.
La compañía tiene presencia en más de 50 países, dispone de seis plantas de producción y cuenta con alrededor de 80.000 metros cuadrados de superficie productiva, de los que 60.000 metros cuadrados están destinados al cultivo de microalgas. Su capacidad de fermentación alcanza los 75 millones de litros anuales.
Esta estructura permite a Agronova Biotech abordar distintas fases del desarrollo de nuevas soluciones, desde la investigación y selección biotecnológica hasta la producción y posterior aplicación agronómica.
Contacto
Emisor: Agronova Biotech
Nombre contacto: María Ángeles Camacho Ruiz
Descripción contacto: Siete Agromarketing
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