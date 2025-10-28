Aiper lanza ofertas de Halloween con descuentos de hasta el 35%

(Información remitida por la empresa firmante)

Aiper ha lanzado una campaña de descuentos de hasta el 35% en sus productos estrella de la gama Scuba. Las promociones estarán disponibles en la tienda oficial de Aiper y en Amazon desde el 24 de octubre al 3 de noviembre

Madrid, 28 de octubre.- Este Halloween, con Aiper no habrá trucos, sólo tratos. El fabricante mundial de robots limpiapiscinas innovadores e inalámbricos ha lanzado su campaña "Halloween sin trucos, solo con ventajas para el bolsillo", que trae descuentos de hasta el 35% en los modelos estrella de la gama Scuba. La promoción estará activa desde el 24 de octubre al 3 de noviembre, tanto en la tienda oficial de Aiper como en Amazon.



Piscinas limpias y listas para el invierno con Scuba Series

Con la bajada de las temperaturas, mantener la piscina libre de hojas y residuos puede convertirse en todo un desafío. Los robots de la serie Scuba, la gama más avanzada de Aiper, ofrecen la solución ideal para disfrutar de un agua limpia y cuidada incluso en los meses más fríos.



Scuba S1 2025: limpieza total en solo 2,5 horas

El primer protagonista este Halloween es Scuba S1 2025, la versión actualizada del robot insignia Scuba S1. Este robot limpia en profundidad el fondo, la pared y la línea de flotación de piscinas de hasta 150 metros cuadrados en tan sólo dos horas y media. El robot, que garantiza una limpieza rápida, constante y eficaz, está ahora disponible en la tienda oficial de Aiper por 549€, con 150€ de descuento.



Scuba X1: inteligencia y autonomía al servicio de la limpieza

El Scuba X1 destaca por su sistema de navegación avanzada WavePath™ 3.0, capaz de adaptar las rutas de limpieza a las características de cada piscina. Su tecnología OmniSense, con detectores ultrasónicos, le permite identificar obstáculos y optimizar el recorrido. Con una autonomía de hasta 3 horas y una potente capacidad de succión, este modelo garantiza un rendimiento impecable. Disponible en la página oficial de Aiper por tan sólo 999€, con un descuento de 500€.



Scuba X1 Pro Max: el máximo nivel en limpieza de piscinas

Scuba X1 Pro Max representa el tope de gama de la serie. Con una batería de mayor duración y nueve motores para una tracción superior, este robot lleva la limpieza a otro nivel al ocuparse del fondo, paredes y superficie de las piscinas. Se puede encontrar en la página oficial de Aiper por 1.899€, con un descuento de 600€.



Las ofertas estarán disponibles en Amazon y en la tienda oficial de Aiper durante el periodo de la campaña, del 24 de octubre al 3 de noviembre de 2025.



