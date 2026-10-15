Akkodis lleva la inteligencia multilingüe a las carreras del equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1

Solución de inteligencia artificial multilingüe para Fórmula 1 - Akkodis

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2026.- Basada en la aplicación AI-Core de Akkodis, la solución ofrece traducción multilingüe en tiempo real de las comunicaciones por radio entre pilotos y equipo, junto con los comentarios de carrera, para los invitados internacionales de la Viewing Gallery del equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1

Akkodis, líder global en consultoría de ingeniería digital y parte del Grupo Adecco, ha anunciado hoy el despliegue de una solución de inteligencia artificial multilingüe que permite a los invitados internacionales de la Viewing Gallery del equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1 acceder, en su idioma preferido, a las comunicaciones por radio del equipo traducidas en tiempo real, a los comentarios de carrera, a la información del evento y a las comunicaciones de Fórmula 1 (F1). Desarrollada sobre el sistema AI-Core de Akkodis, la solución procesa la información directamente en el circuito y ofrece servicios ágiles de transcripción y traducción en tiempo real con baja latencia.



El despliegue pone de manifiesto una tendencia creciente en la forma en que operan las organizaciones, acercando la inteligencia al lugar donde se genera la información y se toman las decisiones. Estrenada durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, la solución demuestra cómo este tipo de sistemas puede mejorar experiencias reales en entornos exigentes, dinámicos y con una gran intensidad informativa.



Para los invitados internacionales de la Viewing Gallery del equipo Mercedes-AMG PETRONAS, seguir los comentarios de carrera, las comunicaciones por radio, la terminología técnica y la rápida evolución de la actividad en pista puede resultar complicado cuando gran parte de la información se comunica en inglés. Para responder a este reto, Akkodis ha desarrollado una solución integral que procesa el audio en tiempo real de forma local en el circuito. Los modelos específicos de conversión de voz a texto de AI-Core transcriben las comunicaciones en tiempo real con una latencia de extremo a extremo inferior a 50 milisegundos, mientras que modelos especializados reconocen terminología propia de la F1, nombres de pilotos, personal de los equipos, ubicaciones y vocabulario específico de cada evento durante el proceso de transcripción. A continuación, la información se traduce simultáneamente a varios idiomas seleccionados mediante el modelo lingüístico especializado Expert Language Model de AI-Core.



Actualmente, la solución es compatible con más de 50 idiomas y está diseñada para evolucionar continuamente gracias a un Terminology Manager específico, que permite actualizar, validar e incorporar terminología propia de las carreras a futuras mejoras de los modelos conforme cambia el lenguaje utilizado a lo largo de la temporada.



Más allá del software y los modelos, los ingenieros de Akkodis han diseñado y desarrollado el hardware físico personalizado que sustenta la solución directamente en el circuito. Esta plataforma informática compacta ofrece más de 4.000 TOPS (billones de operaciones por segundo) de capacidad avanzada de procesamiento de IA con un objetivo de consumo inferior a 600 W. El chasis, la arquitectura de montaje, la ventilación y los sistemas de refrigeración se han diseñado para funcionar de forma fiable en el exigente entorno del garaje de F1, donde las altas temperaturas y la limitada circulación de aire pueden comprometer el rendimiento.



Los equipos de Akkodis han desarrollado prototipos, validado el rendimiento en funcionamiento continuo e integrado la solución en el entorno real de carrera, demostrando la capacidad de Akkodis para diseñar y desplegar soluciones completas, desde el desarrollo de modelos hasta la infraestructura física y las operaciones en entornos reales. Durante toda la semana de carrera, la plataforma ha funcionado de forma continua y fiable, sin interrupciones.



El proyecto ha reunido experiencia en inteligencia artificial, ingeniería de software, desarrollo de hardware, integración, ingeniería de sistemas, diseño mecánico y operaciones de despliegue, mostrando Akkodis Intelligence en acción.



"La F1 es un entorno en el que la velocidad, la precisión y el rendimiento importan en todo momento. El mayor valor de la IA surge cuando la inteligencia está disponible allí donde se genera la información y se toman las decisiones", ha afirmado Jo Debecker, presidente y CEO de Akkodis. "Este despliegue demuestra cómo Akkodis Intelligence combina tecnología avanzada, experiencia en ingeniería y conocimiento humano para proporcionar la información adecuada, en el momento adecuado y en el contexto adecuado. Al combinar AI-Core con una infraestructura diseñada específicamente para este fin, contribuimos a crear una experiencia más atractiva y accesible para los invitados internacionales en uno de los entornos más exigentes del mundo".



Victoria Johnson, Chief Marketing Operations Officer del Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, ha afirmado que: "Siempre nos esforzamos por ofrecer la mejor experiencia a nuestros invitados en las carreras, y situar la tecnología más avanzada en primer plano es un componente esencial. El garaje no solo es un entorno exigente, sino que también ofrece una visión fascinante de cómo trabaja nuestro equipo a la vanguardia del deporte y la tecnología. Al colaborar con Akkodis y combinar modelos lingüísticos avanzados con hardware a medida, hemos acercado a nuestros invitados a la acción más que nunca. La velocidad, la precisión y la consistencia son fundamentales en este despliegue, y estamos encantados con la respuesta de nuestros invitados".



Aunque se ha desplegado por primera vez en la Fórmula 1, la arquitectura refleja una evolución más amplia hacia entornos edge inteligentes. La solución demuestra cómo la IA avanzada, el procesamiento local, la infraestructura de Physical AI y la experiencia en ingeniería pueden combinarse para ofrecer inteligencia en tiempo real allí donde la velocidad, la fiabilidad y la comprensión del contexto son fundamentales.



Acerca de AI-Core

AI-Core es el ecosistema modular de IA de Akkodis para desplegar aplicaciones y soluciones inteligentes en distintos entornos cloud, híbridos y edge. Impulsado por Akkodis Intelligence y ya validado en plataformas líderes como Microsoft Azure, AI-Core combina conocimiento sectorial con modelos avanzados de IA, sistemas agénticos, capacidades de automatización e inteligencia multilingüe para acelerar la automatización inteligente, el apoyo a la toma de decisiones, las pruebas, la validación y el procesamiento de datos en tiempo real.





Emisor: Akkodis

Nombre contacto: Anne Friedrich

Descripción contacto: Vicepresidenta sénior y directora global de Comunicación en Akkodis

Teléfono de contacto: +4915174633470



