Alcampo refuerza su colaboración con CRIS Contra el Cáncer a través de su marca One Two Fun

Desde 2019 Alcampo ha entregado más de 400.000 euros a la organización. Donará el 1% de las ventas de los juguetes de su marca

Madrid, 04 de noviembre de 2025.-

Desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, Alcampo donará el 1 % de las ventas de todos los juguetes de su marca exclusiva One Two Fun así como 2 € por cada peluche Julio o Julia vendido, también de la marca One Two Fun.



One Two Fun, la marca de juguetes exclusiva de Alcampo, cuenta con más de 800 referencias que incluyen muñecos, juegos de mesa, construcciones, vehículos, juguetes deportivos y peluches, entre otros.



Con su acción con CRIS Contra el Cáncer, Alcampo refuerza una colaboración que mantiene desde 2019 y que ya ha permitido destinar más de 400.000 € a proyectos de investigación contra el cáncer infantil, apoyando el desarrollo de tratamientos innovadores.



Cáncer infantil y Unidad CRIS de Terapias Avanzadas

La Fundación CRIS Contra el Cáncer creó en 2018 la pionera Unidad CRIS de Investigación de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil, liderada por el doctor Antonio Pérez, donde se han tratado ya 1.000 niños y niñas.



Carlos Pedreira, Director General de Alcampo indica: "Nuestra colaboración con la Fundación CRIS financia directamente la investigación, que es la única vía para luchar contra el cáncer y ofrecer tratamientos a los niños y niñas que no responden a las terapias convencionales. Cada juguete One Two Fun vendido contribuye a proyectos pioneros que buscan soluciones reales" .



El doctor Antonio Pérez Martínez, pediatra, jefe de Onco-Hematología y Trasplante Hematopoyético, y director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, explica que "el cáncer infantil debe considerarse una enfermedad rara y abordarse con estrategias específicas de investigación y tratamiento. Esto requiere de recursos y para eso necesitamos de la unión entre la ciencia, las instituciones y la sociedad civil. Desde CRIS Contra el Cáncer agradecemos a Alcampo su implicación y compromiso".



Sobre la Fundación CRIS Contra el Cáncer

Tiene sede en España, Reino Unido y Francia. Actualmente, financia proyectos en 87 centros de investigación de todo el mundo. En España cuenta con unidades propias de terapias y ensayos clínicos en los principales hospitales de la sanidad pública.



En sus 15 años de vida ha invertido 64 millones de euros en investigación, 46 en los últimos 5 años; y tiene un compromiso de 150 para los próximos 5 años. Ha desarrollado 646 ensayos clínicos en Unidades y Proyectos CRIS; puesto en marcha 342 líneas de investigación; apoyado a 342 investigadores y 115 equipos; y contribuido a la formación de jóvenes investigadores a través de 140 tesis doctorales. Además, se han licenciado 16 patentes y hay 5 en curso. Los pacientes beneficiados directamente en los ensayos clínicos apoyados por CRIS suman más de 15.500, y los avances en investigación contra el cáncer beneficiarán a 14 millones de potenciales pacientes.



Descargar los materiales aquí.



