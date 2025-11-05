Allianz Partners aconseja cómo evitar imprevistos en las vacaciones de Navidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Reservar con antelación, planificar las actividades, evitar pagar con efectivo o contratar un seguro de viaje, son algunas de las recomendaciones que Allianz Partners propone para esta temporada turística, en pleno auge del sector y los destinos internacionales

El turismo continúa su senda de crecimiento en la temporada navideña. Según el último estudio de Allianz Partners, el 89% de los españoles arrancó el año con la intención de realizar algún viaje y, de ellos, el 35% espera hacerlo en destinos internacionales. Además, las buenas perspectivas económicas juegan a favor del sector: la bajada de la tasa de inflación y de los tipos de interés aumentarán el gasto de las familias.



Aun así, es fundamental realizar una buena planificación a la hora de organizar un viaje para evitar imprevistos y gastos no deseados. Para ello, Allianz Partners, compañía líder en seguros de Viaje, propone los siguientes consejos:



• Reservar con antelación: El mejor momento para reservar las vacaciones de Navidad es antes del mes de diciembre. Si no ha sido el caso, los precios más económicos serán los de los días en los que hay menos demanda, tanto en lo que respecta al alojamiento, como a los billetes de tren o de avión. Las ofertas también son habituales en los días clave de las Navidades como el 24 y el 25 de diciembre, o el 31 y 1 de enero. Además, serán los días con menos volumen de viajeros, lo que acortará los tiempos de espera tanto en los aeropuertos como en las estaciones de tren.



• ¿Qué medio de transporte es el más adecuado?: Para tomar esta decisión hay que tener en cuenta la distancia recorrida y la cantidad de pasajeros. El avión no es siempre la opción más económica, pero es sin duda la más rápida y segura. En caso de elegir el coche, es fundamental asegurar el buen estado del vehículo con una revisión y puesta a punto previa, así como consultar las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico y evitar los días de mayor acumulación de desplazamientos.



• Ser responsables con el gasto: Para garantizar el ahorro durante las vacaciones, lo más recomendable es planificar y reservar las actividades con antelación. También es recomendable vigilar los pagos en efectivo, tener tarjetas específicas para el viaje que permiten controlar el límite, y revisar con frecuencia los movimientos bancarios y los recibos, sobre todo, en países fuera de la Unión Europea.



• Conocer las peculiaridades del destino: Es fundamental revisar las condiciones meteorológicas del lugar de destino para no correr riesgos ante situaciones extremas como tormentas, vientos o heladas. Además, dada la situación geopolítica actual, es recomendable consultar la página del Ministerio de Asuntos Exteriores para comprobar el nivel de seguridad del destino y las recomendaciones a la hora de viajar.



Al mismo tiempo, es muy importante preparar con antelación la documentación necesaria para viajar, como los visados o el pasaporte, y comprobar su vigencia. Lo mismo ocurre con la conectividad de los dispositivos en el extranjero: es recomendable consultar previamente a la compañía de teléfono para asegurarse de que será posible comunicarse en el destino, a una tarifa razonable. Esto se aplica también al banco: deben garantizar que se podrá realizar pagos sin problema a pesar de que en muchos países no se podrá sacar dinero en efectivo o pagar con las tarjetas habituales.



• ¿Cómo evitar imprevistos?: El seguro de viaje es imprescindible para estar cubierto en caso de retraso, cancelación o pérdida de equipaje. Las pólizas de Allianz Partners incluyen una indemnización en caso de demora de la maleta superior a 24 horas para comprar artículos de primera necesidad. También incluye un seguro de accidentes y coberturas de responsabilidad civil por los daños y perjuicios personales y/o materiales que cause el asegurado de forma involuntaria a terceros.



Este seguro además cubre la asistencia médica y el reembolso de los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización. Esto cobra especial relevancia en destinos internacionales donde los servicios sanitarios son muy costosos. En ocasiones, los hospitales exigen el pago por adelantado. También el traslado o la repatriación sanitaria si fuera necesaria, así como los gastos de la prolongación de la estancia en caso de que el asegurado no pueda viajar por haber sufrido un accidente o una enfermedad. Además, el seguro de Allianz Partners incluye el desplazamiento de un familiar por hospitalización del viajero, el regreso anticipado y la cobertura del importe de los servicios contratados y que no hayan sido utilizados por haber interrumpido el viaje.



Fernando Barcenilla, Head comercial de la línea de Viaje de Allianz Partners, comenta: "Muchos de nosotros dedicamos una parte importante de nuestros ahorros a viajar, pero no somos conscientes de los riesgos asociados. Viajar debe ser siempre una actividad placentera, más aún pensando en un periodo tan especial como es el de la Navidad. Sin embargo, en ocasiones suceden eventos inesperados que pueden arruinar nuestro viaje. Contar con un seguro puede evitar, en la mayoría de las situaciones, estos problemas. En Allianz Partners nos encargamos de dar tranquilidad y acompañar en todo momento al viajero antes y durante el viaje, gestionando la cancelación, pérdida de maleta, acompañándole 24 horas con un servicio médico, coordinando un ingreso o una operación de urgencia y, si fuera necesario, organizando la vuelta a España. Está claro que, si hay que ahorrar en algo en un viaje, no debe ser en el seguro".



