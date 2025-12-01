AMFM Vending inicia una nueva etapa como Arbitrade Canarias - Ar

Tras años de colaboración dentro del grupo, la empresa referente en el sector de las máquinas expendedoras en las islas se ha integrado de forma definitiva dentro de la marca nacional

Madrid, 1 de diciembre de 2025.- AMFM Vending, referente en el sector del vending en las Islas Canarias desde la década de los 80, se ha convertido oficialmente en Arbitrade Canarias, integrándose plenamente dentro de la compañía de alimentación desatendida en España. Este paso supone una evolución natural y estratégica de la delegación canaria tras años de colaboración, reforzando así la identidad como grupo.

La empresa mantiene su estructura consolidada, con un equipo de más de 100 profesionales repartidos entre sus distintas sedes. Este cambio de marca no implica alteraciones en el servicio de los 600 clientes a los que presta servicio, entre ellos el Servicio Canario de Salud, Aena Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, instituciones que confían desde hace años en la capacidad operativa y la calidad del servicio prestado. Con un total de 1.035 puntos de venta de bebidas calientes y 1.093 puntos de venta de snacks, la compañía se mantiene como el operador de vending con mayor implantación en la zona.

Uno de los elementos más diferenciales de la empresa es su apuesta por el producto local, especialmente a través de su café de elaboración propia, que se ha convertido en una auténtica seña de identidad. Además, la compañía es el único operador con presencia en las siete islas y fue pionera en introducir el servicio de Smartshops en Canarias, demostrando su carácter innovador y su capacidad para adelantarse a las nuevas necesidades de los usuarios.

Para el CEO de Arbitrade, Javier Arquerons, se trata de un movimiento coherente con el crecimiento orgánico del grupo: “Este cambio de marca supone un paso natural en nuestro propósito de consolidar una identidad sólida y unificada en todo el territorio. Arbitrade Canarias representa la unión entre la experiencia local de AMFM y la fuerza de un grupo nacional comprometido con la calidad, la innovación y las personasˮ. Por su parte, Raúl Rubio, director general de Arbitrade Canarias, asegura que este cambio “impulsa hacia el futuro con un grupo que comparte nuestros valores y nuestra forma de entender el servicioˮ. A lo que añade: “Seguimos siendo los mismos, con la misma pasión y el mismo compromiso de siempreˮ.

Con esta integración, Arbitrade Canarias inicia una etapa en la que combina arraigo local, experiencia y proyección de futuro. Con ello, permite potenciar su papel como socio estratégico para instituciones y empresas en todas las islas y consolidar su labor dentro de la alimentación desatendida.

Sobre Arbitrade

Arbitrade, antes Alliance Vending, es el referente de máquinas expendedoras, cofifiGG cornGr y smarť shops en España, con más de 15.000 máquinas distribuidas y casi 5.000 puntos de venta de todos los sectores estratégicos: hospitales, universidades, oficinas, centros de la administración, estaciones de viajes, centros asistenciales, grandes empresas, pymes, etc. Opera en casi la totalidad del territorio español a través de sus delegaciones, así como mediante la suma de alianzas estratégicas.

