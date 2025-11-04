El anillo de pago Rikki se consolida como símbolo del profesional que controla su seguridad financiera - Elena Yorda

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de noviembre de 2025.-

En reuniones de consejo, en el gimnasio o en un restaurante, hay un nuevo código de reconocimiento entre hombres de éxito. No es el coche, ni el reloj, ni el traje. Es algo más sutil y poderoso: un anillo discreto que concentra más control financiero que una cartera llena de tarjetas. Es el poder en su forma más refinada.

Los anillos de pago Rikki representan la fusión entre tecnología disruptiva, seguridad financiera y diseño contemporáneo. No son accesorios: son declaraciones de principios. Cada vez más profesionales, ejecutivos y empresarios de entre 35 y 65 años lo entienden: el verdadero poder no se exhibe, se ejerce.

El poder del control total

“Cuando diriges empresas y tomas decisiones que afectan a cientos de personas, el control deja de ser una opción”, explica Javier Ruiz, CEO de 48 años. “Este anillo me da poder absoluto sobre mis finanzas. Tengo cuatro tarjetas configuradas: la corporativa, la personal, la familiar y una de emergencia. Cambio entre ellas con la app incluso después de pagar.”

''El poder aquí no es abstracto. Es la capacidad de proteger todo tu ecosistema financiero desde un anillo de 6 gramos. Poder para tokenizar cada pago y mantener tus datos siempre a salvo. Poder para decidir qué tarjeta usar sin exponer sus datos y saber que, incluso si pierdes el anillo, tus cuentas siguen seguras''. “Puedo pagar en cualquier sitio sin temor, porque lo que se transmite no es mi tarjeta, es un token único que desaparece en segundos, en cuanto se procesa el pago. Esa sensación de seguridad y control absoluto no tiene precio", comenta Alberto Mendoza, consultor estratégico.

Poder tecnológico: la vanguardia en la mano

La tecnología de Rikki combina tokenización criptográfica de grado militar con comunicación NFC de corto alcance.

“Trabajo en ciberseguridad financiera”, explica Carlos Vega, CTO de 41 años. “El anillo de pago Rikki utiliza los protocolos más robustos del mercado. Saber que mi dinero está protegido con lo mejor que existe me da poder real.”

Un anillo puede almacenar hasta cinco tarjetas, y un mismo usuario puede tener varios anillos con la misma tarjeta vinculada. Para muchos, eso significa libertad total de gestión.

El cirujano Diego Torres, de 56 años, lo resume así: “Llevo un anillo en cada mano, uno blanco y otro negro, el blanco para gastos personales y el negro para viajes del hospital. Separar mis finanzas sin tener que sacar las tarjetas ni cometer errores es poder de ejecución: orden, eficiencia y control.”

La imagen del poder: la sofisticación de lo discreto

En los círculos profesionales de alto nivel, la ostentación ha perdido valor. La discreción comunica inteligencia y dominio. Aquí, Rikki juega en otra liga: tecnología de élite camuflada en diseño atemporal.

Fabricados en titanio aeroespacial o cerámica de zirconio, los anillos Rikki son piezas minimalistas y elegantes.

"La primera vez que alguien me preguntó por mi anillo fue en una reunión con inversores", recuerda Luis Martín, socio de capital riesgo de 44 años. “Llamó la atención por su diseño, pero cuando expliqué lo que realmente era, la conversación cambió y me posicioné como alguien que está al tanto de las últimas tendencias tecnológicas y que entiende la intrincada naturaleza de la ciberseguridad".

"En negociaciones importantes, los detalles cuentan", afirma Andrés Palacios, socio de un despacho internacional. "Cuando pagas una cena de negocios con un simple gesto, sin sacar nada, sin interrumpir la conversación, proyectas autoridad. Es psicología pura".

Poder familiar: control con confianza

Para el hombre de familia, el poder no es solo personal: es proteger el bienestar financiero de los suyos. Rikki introduce el concepto de independencia supervisada.

“Tengo tres hijos entre 13 y 17 años”, cuenta David Velázquez, empresario de 57. “Cada uno tiene un anillo vinculado a una tarjeta. Yo establezco límites y puedo bloquear tipos de comercio. Ellos son libres, pero yo mantengo el control. Es poder inteligente sin ser intrusivo.”

La directora financiera Patricia Sánchez añade: “Mi hija estudia en Londres. Le configuré un anillo con límite semanal. Si lo pierde, lo bloqueo desde Madrid. Ella tiene autonomía; yo, tranquilidad.”

El poder aquí no es autoritario, sino protector: presencia financiera incluso en la distancia.

Poder de seguridad: la fortaleza invisible

El mayor poder de Rikki es quizá el más intangible: la tranquilidad absoluta.

Las cifras lo respaldan: las tarjetas físicas concentran el 78% los fraudes bancarios; los móviles son el nuevo blanco de los hackers. Pero los pagos tokenizados pasivos —como los de Rikki— registran un fraude prácticamente nulo.

"Trabajo en ciberseguridad desde hace veinte años", explica Miguel Cortés, consultor de seguridad informática. "El anillo de pago Rikki es, objetivamente, lo más seguro. La tokenización hace que interceptar la señal sea inútil. Su campo NFC requiere proximidad de menos de 3 centímetros y una orientación determinada. No almacena datos y solo genera códigos efímeros".

Pero la seguridad no es solo técnica: es operativa. Si se pierde una cartera con cinco tarjetas el caos es total. Si se pierde un anillo, se bloquea desde el móvil en tres segundos y se sigue teniendo acceso a los fondos desde los otros anillos o tarjetas, y no se tiene que cambiar nada en la estructura financiera.

"Viajo constantemente fuera de Europa", cuenta Fernando Prado, director de expansión internacional. "Llevo dos anillos: uno que nunca me quito, y el otro, desactivado, lo dejo en la caja fuerte del hotel. Los dos vinculados a la misma tarjeta. Si pierdo uno, lo bloqueo y activo el otro. Este poder me permite operar con confianza en cualquier parte del mundo".

Poder profesional: segregación y control

Para quienes gestionan múltiples cuentas y proyectos, Rikki es una herramienta de precisión. “Soy socio de dos despachos”, comenta Andrés Palacios. “Con cuatro tarjetas configuradas en mi anillo, separo gastos personales, corporativos y familiares sin errores. Y sé que si por alguna razón he hecho el pago con la tarjeta equivocada puedo redirigir el gasto a la correcta y mantener mis finanzas limpias. Ese poder de organización es algo que valoro inmensamente.”

El consultor independiente Daniel Ramos añade: “Facturo a ocho clientes y necesito orden. Con Rikki, cada euro está categorizado. Es poder administrativo: eliminar el caos.”

El regalo que confiere poder

Regalar un Rikki no es un gesto más: es transferir una forma de control y respeto.

"Le regalé uno a mi socio por su 50 cumpleaños", cuenta Velázquez, "porque es un regalo que comunica respeto y visión de futuro. Tres meses después, me dijo que era el mejor regalo que había recibido en años. No por el objeto, sino por el poder que le había dado".

El poder de decidir

El verdadero lujo del anillo Rikki no está en su apariencia ni en su tecnología, sino en el poder de decisión.

Poder decidir qué tarjeta usar. Qué nivel de acceso ofrecer. Cómo proteger el dinero. Qué imagen proyectar. Cómo relacionarse con el propio sistema financiero.

“Cuando pruebas este nivel de control”, concluye Javier Ruiz, “ya no hay vuelta atrás. No es que el anillo sea cómodo o seguro: es que redefine tu relación con el dinero.”

El anillo de pago Rikki no es lo que se ve. Es el poder que confiere.

Emisor: Rikki

Contacto

Emisor: Elena Yorda

Contacto: Elena Yorda

Número de contacto: 621 347718

Email de contacto: info@rikki.io