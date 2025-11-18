Arranca el proyecto de formación jurídica penal Luis Romero Law School

(Información remitida por la empresa firmante)

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de formación Luis Romero Law School ha comenzado oficialmente su andadura tras ser presentado en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. El penalista sevillano ha lanzado una oferta de cursos presenciales y online en Sevilla y en Madrid que se impartirán en el Círculo Mercantil, en pleno corazón de la capital hispalense, en la calle Sierpes, y en Madrid, en la sede del Centro Cultural de los Ejércitos, en plena Gran Vía.

Luis Romero Law School nace como un centro privado de formación dirigido a estudiantes de Derecho, Criminología y dobles grados, así como a graduados, posgraduados y abogados que deseen adquirir habilidades prácticas de la abogacía y profundizar en el Derecho Penal desde un enfoque real y profesional. Está abierto tanto a juristas de toda España como a alumnos internacionales.

Su fundador, Luis Romero, abogado penalista sevillano con 35 años de ejercicio profesional y Doctor en Derecho Penal, trasladará a los alumnos no solo los conocimientos técnicos y jurídicos fundamentales para ejercer, sino también experiencias reales obtenidas a lo largo de su trayectoria, estrategias procesales, vivencias con clientes y análisis de casos de especial complejidad y relevancia mediática.

El objetivo que se persigue es “formar a los nuevos abogados en lo que no aparece en los libros: cómo se trabaja en un caso real, cómo se afrontan los momentos decisivos del proceso penal y qué habilidades diferencian a un abogado eficaz”.

Dos cursos

Las sesiones se estructuran en dos programas principales: Abogacía Penal Práctica: “20 casos penales reales y sus estrategias de defensa”. Se pueden seguir de manera presencial o bien a través de la matriculación online. Luis Romero Law School ofrece este curso en Sevilla durante 8 viernes, de 16.00 a 19.00 horas. Las clases comenzarán el 5 de diciembre. A lo largo de las sesiones se analizarán casos destacados en los que Luis Romero ha intervenido como defensor o acusación, entre los que destacan el accidente de Ortega Cano, el caso Cerro Muriano, el accidente de Spanair, la operación Biblión, la operación K.O., la operación Java, Unetenet, el doble crimen de Almonaster, el caso Policía Casimiro Villegas, el caso Unión – Operación Jable, el caso Juan Asensio, o el caso del futbolista de la selección española; entre otros asuntos de gran repercusión pública en los que ha participado.

El curso Habilidades de la Abogacía, “50 consejos para abogados altamente efectivos” se impartirá en Madrid durante 8 sábados de 11.00 a 14.00 horas, comenzando el 13 de diciembre. Incluye formación práctica en organización de un bufete, marketing jurídico, comunicación, relaciones con los clientes, honorarios, relaciones con jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, técnicas de interrogatorio, estrategias de defensa, oratoria y actuación en sala y gestión profesional del día a día del abogado.

Las próximas presentaciones, de entrada libre, serán en Sevilla los viernes 21 y 28 de noviembre a las 17.00 horas en el Circulo Mercantil, calle Sierpes 67; y en Madrid el jueves 4 de diciembre a las 19.00 horas en el Círculo Cultural de los Ejércitos, Gran Vía 13. Se podrá seguir también en abierto por streaming durante estas mismas fechas (a través de la plataforma de YouTube).

Para más información, se puede llamar de manera gratuita al 900 300 307. Se puede tener acceso a la presentación del curso ya realizada en Sevilla en la siguiente dirección:

https://www.youtube.com/live/nkmkQueqxbk...

Y también se puede acceder al contenido de los cursos en la web www.luisromeroschool.com

Un proyecto educativo que acaba de arrancar y que estará lleno de experiencia, anécdotas y momentos prácticos para formar a los mejores profesionales en la apasionante rama jurídica llamada Derecho Penal.

Contacto

Emisor: Luis Romero Law School

Nombre contacto: Lola Chaves

Descripción contacto: CH Comunicación

Teléfono de contacto: 649 36 99 55