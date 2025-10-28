El Arrecife Gran Hotel & Spa se suma a los Premios Azul Zero en su compromiso con la sostenibilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El emblemático hotel lanzaroteño patrocina la II edición de los Premios Azul Zero, consolidando su apuesta por un modelo turístico más responsable y alineado con los valores de sostenibilidad e innovación que promueve el evento

El Arrecife Gran Hotel & Spa se incorpora como patrocinador de los Premios Azul Zero 2025, que celebrarán su segunda edición el próximo 14 de noviembre en los Jameos del Agua. Esta colaboración refleja el compromiso del hotel con la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua de sus prácticas medioambientales y sociales.



Desde su privilegiada ubicación en el corazón de la capital lanzaroteña, el Arrecife Gran Hotel & Spa continúa trabajando para avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos, la reducción del impacto ambiental y la integración de criterios sostenibles en su operativa diaria.



Con su apoyo a los Premios Azul Zero, el hotel refuerza su implicación con los valores de respeto al entorno y desarrollo responsable que definen la filosofía de este evento, impulsado por Azul Zero en colaboración con los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote y Turismo de Lanzarote (SPEL).



La gala, bajo el lema 'La magia de estar vivos', reunirá a figuras internacionales de la ciencia, el arte, la tecnología y la acción social, en una velada única que combinará innovación, conciencia medioambiental y espectáculo en el escenario natural de los Jameos del Agua, diseñado por César Manrique.



El Arrecife Gran Hotel & Spa, símbolo de la hospitalidad y la modernidad de la isla, reafirma así su compromiso con un turismo más consciente, que pone en valor tanto la sostenibilidad ambiental como la conexión con la comunidad local.



Sobre los Premios Azul Zero

Los Premios Azul Zero, creados por Azul Zero con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote y Turismo de Lanzarote (SPEL), reconocen a personalidades internacionales que impulsan un cambio positivo desde la ciencia, el arte, la tecnología y la acción social. Su objetivo es inspirar una nueva forma de entender el progreso: equilibrada, consciente y en armonía con la naturaleza.



