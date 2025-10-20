Bahía Sur se convierte en patrocinador del CD San Fernando 1940, el club de toda la vida

(Información remitida por la empresa firmante)

El gerente del centro comercial Bahía Sur, Pablo Vivancos, y el presidente del recién fundado CD San Fernando 1940, Ramón Rodríguez ‘Monchi’, han cerrado un acuerdo de patrocinio por el cual el centro comercial lucirá su logo en las camisetas de los entrenamientos del equipo isleño durante una temporada. Esta elección como sponsor supone un paso adelante en la consolidación de la marca de Bahía Sur en el mundo del deporte y reafirma su compromiso con el proyecto de regeneración de un equipo histórico en la provincia.

Para Vivancos, “Bahía Sur y el CD San Fernando comparten una filosofía marcada por el trabajo, la constancia y el desarrollo económico y social de la Isla”. “Mediante esta unión, queremos potenciar el interés en el deporte y los hábitos saludables desde edades tempranas y también dar a conocer el nombre de La Isla por toda España”.

Además de la inclusión del logo de Bahía Sur en las camisetas de entrenamientos del equipo, este acuerdo conlleva el patrocinio del centro comercial en una valla a pie de campo, así como la aparición del propio logo en la sala de prensa, página web y publicaciones en redes sociales del club. El complejo también pasará a contar con diez entradas para los partidos que sorteará entre el público a lo largo de la temporada.

Por su parte, el presidente Ramón Rodríguez ‘Monchi’, ha explicado que, para el Club Deportivo, el acuerdo con Bahía Sur “es un paso muy importante, ya que unirnos a uno de los centros comerciales de referencia en Andalucía tiene un valor incalculable para nosotros”. “Agradecemos enormemente a todo el equipo que conforma el CC Bahía Sur la confianza depositada en el proyecto y esperamos que este sea el inicio de una relación próspera y duradera”, ha remarcado el dirigente azulino.

La reconstrucción del San Fernando

El CD San Fernando 1940, fundado en julio de 2025, compite actualmente en la Tercera División Andaluza, perteneciente a la Real Federación Andaluza de Fútbol. Una nueva andadura por el fútbol regional liderada por Monchi, reconocido por su labor como director deportivo en el Sevilla FC, quien sumará sus amplios conocimientos y su bagaje al servicio del club isleño.

Desde el equipo definen su resurgimiento como una oportunidad de devolver el fútbol a la ciudad de San Fernando y, al mismo tiempo, como un homenaje al club deportivo fundado hace 85 años que “enamoró a toda una ciudad durante décadas”. Plenamente conectado al entorno de la Bahía, el San Fernando destaca por vestir el color azul del mar en su camiseta y el color blanco que simboliza las salinas en su pantalón.

Para Bahía Sur, el máximo estandarte del club isleño se encuentra en la tradición familiar de los aficionados, quienes defienden los colores del San Fernando de generación en generación.

Sobre Bahía Sur

El centro comercial Bahía Sur está ubicado en pleno corazón de la Bahía de Cádiz, es propiedad de Castellana Properties, empresa cotizada líder en el sector inmobiliario de retail, y está gestionado por Cushman & Wakefield. Ofrece un nuevo concepto de compras y ocio donde el entorno natural se funde para crear una experiencia única. En más de 59.000 metros cuadrados de superficie comercial, Bahía Sur brinda a los visitantes la posibilidad de disfrutar de un ocio diferenciado en uno de los parajes naturales de mayor valor de Andalucía.

