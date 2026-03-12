Banpresto impulsa la línea Ichibansho con figuras premium de Dragon Ball, One Piece y otros animes - Banpresto

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de marzo 2026.- El coleccionismo de figuras de anime sigue creciendo con fuerza en Europa y España se consolida como uno de los mercados más dinámicos para este sector. En este contexto, Banpresto, marca perteneciente a Bandai Spirits, refuerza su presencia en el país con la línea Ichibansho, una colección de figuras que destaca por su tamaño, calidad de escultura y fidelidad a los personajes más icónicos del manga y el anime.

A través de su tienda oficial banpresto.es, los fans pueden acceder a una amplia selección de figuras Ichibansho inspiradas en algunas de las franquicias japonesas más populares del mundo.

Figuras inspiradas en los animes más emblemáticos

La línea Ichibansho se ha convertido en una de las más apreciadas por los coleccionistas gracias a sus figuras de gran formato, poses dinámicas y alto nivel de detalle. Cada pieza está diseñada para capturar momentos clave de los personajes dentro de sus historias.

Entre los lanzamientos más destacados de esta línea se encuentran figuras inspiradas en grandes franquicias del anime como:

Dragon Ball, con personajes como Son Goku, Vegeta, Gohan o Trunks, representados en escenas icónicas de combate.

One Piece, con figuras de Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Sanji o Shanks, recreando momentos épicos del viaje de los Sombrero de Paja.

Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba), con personajes como Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado o Rengoku.

Naruto, con figuras de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha o Kakashi Hatake.

Jujutsu Kaisen, con personajes como Satoru Gojo, Yuji Itadori o Megumi Fushiguro.

Estas figuras se producen en oleadas limitadas, lo que aumenta su atractivo dentro del mercado del coleccionismo.

Una línea pensada para coleccionistas

Las figuras Ichibansho destacan por ofrecer una combinación de calidad premium, tamaño generoso y precios accesibles, lo que las convierte en una puerta de entrada ideal tanto para nuevos coleccionistas como para aficionados veteranos.

Este tipo de productos forman parte de un mercado en expansión. La tienda banpresto.es, dedicada al coleccionismo de figuras oficiales de Bandai Spirits, reúne a miles de fans en España y Portugal y recibe más de 645.000 visitantes al año, consolidándose como un punto de referencia para los aficionados al anime.

Disponibles online y en tiendas físicas

Además de estar disponibles en la tienda online banpresto.es, los fans también pueden encontrar las figuras Ichibansho en las tiendas oficiales Bandai Namco situadas en dos de las principales ciudades del país.

Los puntos de venta físicos se encuentran en:

Madrid

Calle San Bernardo 116

28015 Madrid

Barcelona

Calle de Bailèn 25 BIS

08010 Barcelona

Estas tiendas permiten a los aficionados descubrir las figuras en persona, ver su tamaño real y disfrutar de un espacio dedicado al coleccionismo anime, donde también se organizan eventos y actividades relacionadas con la cultura japonesa.

Conectando directamente con la comunidad fan

La estrategia de Banpresto en España busca conectar directamente con la comunidad de fans del anime mediante una combinación de experiencia digital y retail especializado.

A través de su plataforma online y de sus tiendas físicas, los aficionados pueden acceder a preventas de nuevas figuras, lanzamientos exclusivos y colecciones limitadas, además de descubrir contenido sobre personajes y universos del anime.

Con la expansión de la línea Ichibansho en España, Banpresto continúa reforzando su apuesta por acercar figuras de alta calidad que capturan la esencia de los personajes y las escenas más memorables del anime, consolidando el coleccionismo como una parte clave de la cultura pop japonesa en Europa.



Emisor: Banpresto

Contacto: Banpresto

Número de contacto: 917 211 616