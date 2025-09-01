La batalla por el talento en España; ¿está una empresa preparada para ganar en 2025? - Trivière Partners

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de septiembre 2025 – El mercado laboral español atraviesa un momento crítico: más del 60% las empresas no logran encontrar a los perfiles que necesitan. Cada vacante sin cubrir supone proyectos retrasados, clientes insatisfechos y una pérdida directa de competitividad.

El verdadero riesgo no es solo no contratar a tiempo, sino perder a los mejores profesionales en manos de la competencia. En un entorno donde los candidatos cualificados eligen dónde trabajar, la pregunta ya no es si una empresa necesita cambiar, sino qué está haciendo para no quedarse atrás.

Las compañías que lideran este cambio han entendido algo esencial: seleccionar, desarrollar y fidelizar talento no es un gasto, es la inversión más rentable. Lo logran aplicando procesos de selección más eficaces, apostando por la formación continua y creando entornos de trabajo donde las personas quieren quedarse.

El equipo de expertos en selección de talento, consultoría estratégica de RRHH y formación ayuda a empresas españolas a convertir la gestión de personas en su mayor ventaja competitiva.

Trivière Partners lidera el mercado desde hace más de dos décadas en España (y Francia) y destaca por su atención "boutique" en cualquiera de estos tres ámbitos clave de Recursos Humanos: Training, Consulting y Selección. La calidad de la prestación de su servicio y su forma de trabajar "traje a medida" es lo que más la caracteriza.

Contacto

Emisor: Trivière Partners

Contacto: Trivière Partners

Número de contacto: 933633147