Beka Credit lanza Alameda Energy Fund

Madrid, 5 de noviembre de 2025.

Alameda Energy Fund, fondo de deuda alternativa para energías renovables de 200 millones de euros.

Beka Credit refuerza su apuesta por la financiación sostenible con el lanzamiento de Alameda Energy Fund, un fondo de deuda de 200 millones de euros (Beka Investments – AEF Feeder One) destinado a ofrecer soluciones de financiación alternativa para proyectos de energías renovables de pequeña y mediana escala en toda España, abriendo así un nuevo camino para esta clase de activo.

El fondo cuenta con un tramo senior concedido por Pollen Street Capital y con un tramo equity que cuenta con Beka Credit e inversores institucionales españoles como inversores ancla.

“Alameda se lanza en el momento adecuado del ciclo de las energías renovables para capturar rendimientos ajustados al riesgo asimétricos, proporcionando deuda senior dentro de la estructura de capital de los proyectos”, explicó Miguel del Río, gestor del fondo Alameda.

Para Connor Marshall-Mckie, Principal en Pollen Street: “A través del lanzamiento de Alameda, Beka Credit está abordando una importante carencia de financiación para proyectos de energías renovables de pequeña y mediana escala en España. Nos complace apoyar este lanzamiento y reforzar nuestra relación con Beka mientras continúa expandiéndose en el sector de energías renovables.”

La primera inversión de Alameda consiste en un préstamo de 30 millones de euros para financiar una planta fotovoltaica de 60 MW, contando además con una sólida cartera de proyectos para financiar de 350 MW.

El fondo se centra en financiar la construcción y puesta en marcha de proyectos renovables de pequeña y mediana escala en España con estatus Ready-to-Build (RTB). Su enfoque de inversión apoya proyectos 100% merchant (sin PPAs, subvenciones ni tarifas reguladas) y cubre todo el espectro renovable, abarcando solar fotovoltaica, eólica, autoconsumo industrial (C&I) y almacenamiento energético mediante baterías (BESS) entre otros.

“Estamos encantados de poder acelerar el desarrollo de un vertical de energía integrado, aprovechando la sólida franquicia de clientes de Beka Credit en el ámbito de las energías renovables”, señaló José Corral, CEO de Beka Credit.

El equipo de energía de Beka Credit cuenta con una amplia experiencia en el sector, con credenciales recientes destacadas, como su papel de co-arranger en una financiación de 175 millones de euros para un importante desarrollador español en el tercer trimestre de 2025. Cada operación de financiación dentro de Alameda incluirá due diligence interna además de la due diligence técnica, legal, de seguros y del modelo financiero, lo que permitirá a Beka agilizar los procesos de aprobación interna y reducir los tiempos y costes de ejecución para los clientes

AFRY es el asesor técnico de Beka Credit para Alameda, ofreciendo asesoramiento integral en materia de curtailment, proyecciones de precios de energía, aspectos regulatorios y contractuales. Además, AFRY actúa como asesor independiente para monitorizar todos los proyectos de Alameda a lo largo de su ciclo de vida.

Sobre Beka Credit

Beka Credit, S.L. es una plataforma de inversión en crédito alternativo especializada en soluciones de financiación no bancaria. Beka Credit cuenta con el mayor equipo de crédito y estructuración del mercado español de financiación alternativa, con amplia experiencia en mercados de deuda privada. Desde octubre de 2025, Beka Credit forma parte de CIMD Intermoney, un grupo financiero independiente líder en España que ofrece servicios de intermediación, gestión de activos, titulización, energía y consultoría, con oficinas en Madrid, Lisboa y Dubái.

Sobre Pollen Street Capital

Pollen Street es un gestor de activos de capital privado y crédito. Fundada en 2013, la firma ha desarrollado una sólida experiencia en los sectores de servicios financieros y empresariales, alineada con las megatenencias que moldean el futuro de la industria. Pollen Street gestiona más de 7.000 millones de euros en activos (AUM) en estrategias de capital privado y crédito, en nombre de inversores que incluyen fondos de pensiones públicos y corporativos, aseguradoras, fondos soberanos, fundaciones, gestores de activos, bancos y family offices de todo el mundo. La firma cuenta con un equipo de más de 90 profesionales. www.pollenstreetgroup.com

Sobre AFRY

AFRY Management Consulting es el asesor técnico y de mercado líder en toda la cadena de valor energética. Desde 2010, AFRY ha evaluado más de 500 GW de capacidad en todo el mundo, actuando regularmente como asesor técnico y de mercado de entidades financieras y apoyando tanto transacciones de compra como de venta. AFRY Management Consulting forma parte del Grupo AFRY, una empresa global de ingeniería, diseño y consultoría con 19.000 expertos en más de 100 países.