Mejor 30 minutos de fuerza con buena alimentación, que 3 horas de gimnasio sin control en la dieta - POMBALFIT

La nutricionista y entrenadora advierte que la clave del bienestar físico está en la nutrición equilibrada y el entrenamiento inteligente de fuerza

Madrid, 10 de octubre de 2025. la nutricionista y entrenadora fitness Blanca Pombal, conocida en redes como @pombalfit, subraya que, en la búsqueda de un cuerpo saludable y en forma, la alimentación tiene un papel decisivo, por encima de la cantidad de horas de entrenamiento.

Según Blanca Pombal, una hora de ejercicio intenso apenas consume unas 200 kcal, lo que equivale a dos puñados de nueces o a cinco galletas. “Esto demuestra que el gasto energético del entrenamiento no compensa los excesos alimentarios ni sustituye a una dieta bien planificada”,

La empresa destaca que la calidad de los alimentos determina en gran medida la composición corporal, la salud y la energía diaria, y resalta la importancia de incluir:

Proteínas , para el desarrollo muscular y la regeneración celular.

, para el desarrollo muscular y la regeneración celular. Grasas saludables , necesarias para el equilibrio hormonal y la absorción de vitaminas.

, necesarias para el equilibrio hormonal y la absorción de vitaminas. Carbohidratos complejos, que aportan energía sostenida y evitan picos de glucosa.

“Una alimentación equilibrada combinada con entrenamiento de fuerza regular es la fórmula más eficaz para mejorar la salud, la composición corporal y la vitalidad”, explica Blanca Pombal.

La entrenadora fitness Blanca Pombal, conocida en redes como @pombalfit, coincide con esta visión y destaca que “no se trata de pasar más tiempo en el gimnasio, sino de entrenar con estrategia y comer con inteligencia”.

A partir de los 40 años, el equilibrio entre alimentación y entrenamiento cobra mayor relevancia. Los expertos de la compañía recomiendan una ingesta promedio de 1.700 kcal diarias, acompañada de sesiones de 30 minutos de fuerza, lo que favorece un porcentaje de grasa saludable, el aumento de masa muscular y la mejora del metabolismo basal.

Además, los entrenamientos cortos de fuerza ofrecen beneficios adicionales: fortalecen el sistema muscular, incrementan el gasto energético en reposo y ayudan a mantener niveles estables de energía, evitando el apetito excesivo.

Con este mensaje, Blanca Pombal reafirma su compromiso con la promoción de hábitos sostenibles y saludables, basados en la evidencia científica y la eficiencia en el entrenamiento.

