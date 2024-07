Bnka simplifica la bancarización para trabajadores latinoamericanos en Europa con la llegada del verano

(Información remitida por la empresa firmante)

El mercado laboral europeo ofrece cada vez más oportunidades de trabajo de temporada a los migrantes latinoamericanos. Uno de los mayores desafíos de estos trabajadores es la bancarización. Bnka surge como una solución innovadora para facilitar el acceso a servicios financieros en un entorno global

Madrid, 11 de julio de 2024.- El trabajo temporal durante el verano en Europa es una opción atractiva para muchos latinoamericanos. En España, las ciudades costeras, así como otros destinos en Italia o Francia, ofrecen gran cantidad de empleos en hostelería, comercio y turismo. Según Randstad, la campaña de este verano va a generar alrededor de 600.000 contratos de trabajo en España, un 2,3% más que hace un año.



Esta tendencia ha abierto una puerta significativa a trabajadores latinoamericanos que buscan nuevas oportunidades económicas en el viejo continente. Esta población necesita en el país de destino tener garantizado acceso a los servicios financieros. En este contexto, adquiere relevancia Bnka, la fintech que ha revolucionado la forma en que los migrantes latinos gestionan su dinero. Muchas veces, afirma Martín Moro, head of marketing de Bnka, "cuando las personas se mudan a otro país o se marchan durante una temporada no pueden acceder a servicios financieros de inmediato. En Bnka, brindamos la oportunidad que, incluso antes de subir al avión, sepan exactamente qué pasos seguir para obtener rápidamente un IBAN cuando llegan a la Unión Europea. Un migrante argentino, por ejemplo, tiene la posibilidad de contar con una billetera en su moneda local dentro de la misma App, permitiéndole cambiar pesos argentinos a euros y viceversa de manera rápida, sencilla y a un tipo de cambio muy favorable, además da acceso a una tarjeta VISA de débito, esencial para cualquier migrante que necesita realizar pagos y gestionar sus finanzas".



El proceso de bancarización para los migrantes o trabajadores que llegan a Europa en verano suele ser complejo y lleno de obstáculos. Según datos de Mastercard, "aproximadamente el 21% de los adultos en América Latina no tienen una cuenta bancaria, poniendo de manifiesto y revelando una realidad: la falta de inclusión bancaria.



Los obstáculos para acceder al sistema financiero son numerosos, y abrir una cuenta bancaria local no es una tarea sencilla, ni está garantizado. Bnka ha diseñado una solución para superar estos desafíos, permitiendo a los migrantes que llegan a la Unión Europea obtener rápidamente un IBAN en euros de forma gratuita, solo con pasaporte de origen.



Desde su lanzamiento, Bnka ha logrado una impresionante penetración en el mercado europeo. La plataforma se ha convertido en un verdadero motor de inclusión e innovación para migrantes y expatriados. Más de 20.000 usuarios ya la han utilizado y la recomiendan. El propósito de BNKA, afirma Martín Moro, "es integrar en una única plataforma servicios financieros de Europa y Latinoamérica, creando un puente directo que mejore continuamente la experiencia del migrante con su dinero". Actualmente, opera en la Unión Europea y Argentina, próximamente llegará a Perú y Colombia.



El trabajo temporal durante el verano en Europa es una opción atractiva para muchos latinoamericanos. Con Bnka es posible garantizar el acceso a un sistema financiero inclusivo a los migrantes latinoamericanos, freelancers o autónomos que aprovechen la temporada estival para trabajar.



Bnka: fintech global fundada en el año 2023 que ofrece soluciones financieras de fácil acceso a migrantes latinos que viven en Europa.



