Borrar Contenido aterriza en el mercado español transformando la gestión de la reputación online

Andorra, 1 de diciembre de 2025.-

Borrar Contenido, empresa especializada en reputación digital, anuncia su expansión al mercado español tras dos años de actividad internacional y numerosos casos de éxito vinculados a la eliminación de contenido negativo y la construcción de presencia positiva en internet

La compañía inicia esta etapa con la misión de aportar un enfoque profesional, legal y ético a la protección de la imagen pública en un entorno cada vez más expuesto a la desinformación y a la difusión de información dañina.



En un momento en el que la reputación online se ha convertido en un factor determinante para empresas y figuras públicas, la expansión de Borrar Contenido responde a una demanda creciente de soluciones avanzadas que permitan recuperar el control sobre los resultados que aparecen en Google.



El equipo de Borrar Contenido está formado por un abogado especializado en eliminación de contenido difamatorio y por profesionales con amplia experiencia en reputación digital, SEO, narrativa corporativa y comunicación estratégica. Este enfoque multidisciplinar permite abordar cada caso de manera integral, desde la evaluación legal del contenido hasta la implementación de acciones de visibilidad que generen una presencia sólida y coherente. A lo largo de estos dos años, la empresa ha intervenido en situaciones complejas para empresas y figuras públicas, garantizando procesos discretos, seguros y respaldados por criterios éticos.



Aunque la empresa mantiene estricta confidencialidad sobre su cartera de clientes, sus resultados han consolidado un modelo de trabajo que combina análisis jurídico, precisión técnica y una visión comunicativa orientada a fortalecer la presencia digital a largo plazo.



Según expresa el equipo directivo de la compañía: "La reputación online ya no es un lujo: es un pilar esencial para cualquier empresa o figura pública. En España existe una necesidad real de soluciones profesionales, legales y responsables. El objetivo es aportar claridad, protección y un enfoque ético en un entorno cada vez más vulnerable a la desinformación".



A través de esta expansión, Borrar Contenido prevé reforzar su red de operaciones, desarrollar nuevas herramientas de análisis reputacional y potenciar el uso de estrategias de comunicación positiva orientadas a consolidar la presencia digital de sus clientes. La empresa afronta esta nueva fase con una visión de crecimiento sostenible y con el compromiso de elevar los estándares profesionales del sector reputacional.







