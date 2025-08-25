Bosch ofrece un hogar eficiente todo el año con aerotermia que climatiza, calienta y ahorra

(Información remitida por la empresa firmante)

Aunque muchos todavía la asocian únicamente con el invierno, la aerotermia es una solución 3 en 1 capaz de refrigerar en verano, calentar en invierno y proporcionar agua caliente sanitaria durante todo el año. Recientemente incorporada al diccionario de la RAE, esta tecnología limpia y eficiente gana protagonismo como una alternativa real tanto al aire acondicionado como a la calefacción tradicional

Y es que, sí, con aerotermia también puedes pasar fresquito el verano. Al funcionar mediante una bomba de calor que extrae la energía del aire exterior —incluso en condiciones extremas—, este sistema es capaz de climatizar cualquier estancia según la estación del año: en invierno genera calor, y en verano, frío. Todo ello con un consumo energético muy reducido: tan solo un 25% de electricidad frente al 75% de energía renovable que toma del aire.



Una tecnología tan lógica como poco conocida, especialmente si se tiene en cuenta que el 64% de la energía que se consume en un hogar se destina precisamente a calefacción, refrigeración y agua caliente. Es decir, tres necesidades clave en un hogar que la aerotermia cubre de forma simultánea, sostenible y sin combustibles fósiles. Tanto es así que, en diciembre de 2024, la Real Academia Española incluyó oficialmente el término "aerotermia" en su diccionario, reflejando el creciente protagonismo de esta tecnología en el día a día del lenguaje de los consumidores.



"La aerotermia permite unificar todas las soluciones de confort en una sola instalación, lo que simplifica el mantenimiento, mejora la eficiencia y reduce la factura energética, algo que nos encargamos de potenciar en nuestras formaciones a los profesionales para que la información de esta tecnología llegue al usuario", explica Manuel Ruiz, Responsable de Soporte Técnico y Cualificación de la división Bosch Home Comfort Group para España.



Además, su papel en verano está cobrando cada vez más protagonismo. Frente a los sistemas de aire acondicionado convencionales, la aerotermia ofrece una climatización más uniforme, sin golpes de frío, y es compatible con suelos radiantes refrescantes o unidades interiores que reparten mejor el aire frío en toda la vivienda.



Una solución que, como apuntan desde Bosch, encaja con las exigencias del futuro: "Más de una tercera parte de las emisiones de CO₂ provienen de los edificios. Apostar por tecnologías como la aerotermia es clave para lograr los objetivos de descarbonización en Europa".



En 2024 el parque de bombas de calor en Europa es de 26 millones[1], según datos de Asociación Europea de Bombas de Calor (EHPA), y se prevé que en 2030 esa cifra llegue a los 45 millones. A este impulso se suman ayudas y subvenciones para facilitar su implantación, así como un cambio de mentalidad: según el último estudio de Bosch Home Comfort, el 45% de los hogares que han notado la subida del precio de la calefacción se plantean cambiar su sistema actual por uno que funcione con energías renovables.



De hecho, los sistemas de aerotermia —tanto la multitarea como los específicos para Agua Caliente Sanitaria (ACS)— han mostrado en 2024 un comportamiento muy positivo en el mercado español. Esta tendencia responde a una combinación de factores técnicos y económicos: por un lado, se han desarrollado soluciones más versátiles, capaces de adaptarse a una mayor variedad de tipologías de edificios, incluso aquellos con limitaciones de espacio o accesibilidad; por otro, los consumidores perciben la aerotermia como una opción cada vez más rentable frente a tecnologías tradicionales, tanto por el ahorro energético a largo plazo como por su contribución a la sostenibilidad. Además, su adopción se acelera especialmente en obra nueva y reformas con criterios de alta eficiencia, consolidando su posición como una de las tecnologías clave en la transición energética del sector residencial.



En definitiva, más allá de modas o estaciones, la aerotermia representa una forma eficiente e inteligente de entender el confort en el hogar. Porque si hay una tecnología que funciona todo el año, se adapta a cada necesidad y, además, ahorra, esa es la aerotermia.



