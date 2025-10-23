BSC Solutions gana el premio nacional del INCIBE por su defensa contra el fraude digital de los fake de IA

(Información remitida por la empresa firmante)

León, 23 de octubre de 2025.-

La empresa valenciana BSC Solutions S.A. acelerada por el Centro Europeo de Empresas Innovadoras CEEI de Valencia, ha sido reconocida en el 19ENISE por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) como ganadora del programa INCIBE Emprende, consolidando a España como referente europeo en ciberseguridad, confianza digital y defensa del fraude digital

La empresa BSC Solutions S.A. ha logrado el primer puesto en la categoría de Aceleración del programa INCIBE Emprende, impulsado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), durante la celebración del 19ENISE en el Palacio de Congresos de León. Este reconocimiento nacional sitúa a la compañía valenciana como ejemplo de innovación en defensa frente al fraude digital y los fake de IA, reforzando el papel de España como hub europeo de ciberseguridad y confianza digital.



Desinformación, deepfakes y falsificaciones: un riesgo global.

El auge de los contenidos generados por inteligencia artificial ha incrementado la incertidumbre digital en todos los ámbitos: personal, profesional y jurídico. Los deepfakes, los documentos falsificados y la manipulación informativa se han convertido en un riesgo geopolítico y económico que afecta a la legitimidad de empresas, instituciones y ciudadanos en todo el mundo.



SplitChain, la solución

La respuesta de BSC Solutions a este desafío global es SplitChain, una tecnología que custodia y transforma el testigo digital tradicional en una prueba inmutable, robusta y con valor legal, generada directamente desde el móvil y sin depender de intermediarios. Esta solución convierte cualquier diseño, fotografía o documento en una evidencia digital verificable, devolviendo así la confianza al entorno digital y mejorando la defensa contra el fraude digital.



A diferencia de las cadenas tradicionales, SplitChain opera sin minadores ni costes por transacción, lo que la hace eficiente energéticamente y adaptable a los nuevos retos de las redes descentralizadas de datos. Su infraestructura redefine la tecnología Blockchain en una categoría nueva que combina sus fortalezas de software con un hardware criptográfico y protocolo propio que securiza el contenido mediante contratos inteligentes con trazabilidad legal verificable.



Cumplimiento normativo europeo

La solución integra el QTimeStamp del reglamento eIDAS en todos los registros y cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) con SmartContracts que no separan la información personal del registro principal. Esta ventaja regulatoria otorga validez jurídica en toda la Unión Europea, permite el derecho al olvido y facilita su integración en otros mercados internacionales sin fricciones.



Oportunidad de negocio global

Con el impulso del Premio INCIBE Emprende, la compañía abre su canal de captación de partners europeos interesados en licenciar nodos distribuidos y operar su red. Su modelo de expansión se basa en una analogía sencilla: los nodos son como cafeteras que custodian los partners, y las cápsulas de café representan los contratos inteligentes comercializados bajo licencia.



"España desarrolla esta tecnología soberana para defender el valor de lo auténtico; lo que otros no pueden proteger, nosotros lo convertimos en una verdad certificada", concluye Susana Bañuelos Llamas, CEO de BSC Solutions.



Sobre BSC Solutions

BSC Solutions S.A. es una empresa valenciana especializada en ciberseguridad, defensa frente al fraude digital y autenticidad de contenido generado por IA.



Su tecnología SplitChain ofrece infraestructura permisionada de cadena de bloques, contratos inteligentes para la seguridad digital de contenidos y cumplimiento normativo europeo para garantizar la confianza digital en toda la UE.



Más información de la tecnología y su canal de partners en bschain.solutions.







Contacto

Nombre contacto: Susana Bañuelos Llamas

Descripción contacto: BSC Solutions S.A. / CEO

Teléfono de contacto: +34 621 41 52 38



