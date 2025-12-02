Casa Cisa, la nueva promoción exclusiva en Premià de Dalt diseñada por el estudio barcelonés Imab House - IMAB HOUSE

Barcelona, 02 de diciembre de 2025.- La demanda de viviendas de alta calidad arquitectónica y eficiencia energética sigue creciendo en el litoral catalán, especialmente en zonas residenciales con buena conexión con Barcelona. En este escenario, se presenta Casa Cisa, una promoción exclusiva en Premià de Dalt desarrollada por el estudio Imab House, cuya trayectoria en proyectos residenciales integra arquitectura, interiorismo y paisajismo en un único proceso coordinado.

La vivienda se ubica frente al Santuario de la Cisa, en una parcela de 685 m con vistas despejadas al mar y rodeada de vegetación autóctona. Con una superficie construida de 364 m, el proyecto se distribuye en dos niveles que diferencian claramente las zonas de día y de noche, conectadas por una estructura abierta que favorece la entrada de luz natural y la integración con el entorno. La orientación estratégica al este optimiza la iluminación durante todo el año y refuerza la eficiencia energética del conjunto.

Arquitectura bioclimática integrada en el entorno

La concepción del proyecto responde a criterios de sostenibilidad, durabilidad y confort. Imab House ha proyectado Casa Cisa bajo un enfoque bioclimático, utilizando materiales de altas prestaciones como piedra natural, carpintería de aluminio Schüco y superficies Neolith. El uso de tecnología domótica, climatización mediante aerotermia y una piscina sin cloración química refuerzan el compromiso con la eficiencia energética.

El diseño apuesta por la continuidad visual entre el interior y el exterior, con ventanales de gran formato, acabados de firmas especializadas como Garofoli, Rosa Gres o Thermia Barcelona, y una distribución que potencia la amplitud y la luz natural. Todo ello contribuye a una vivienda que prioriza el bienestar cotidiano sin renunciar a la coherencia formal y técnica.

Modelo constructivo con gestión completa

Casa Cisa se integra en el modelo de desarrollo residencial que Imab House denomina “From Land to Living”. Este sistema de trabajo permite al estudio controlar de forma directa todas las etapas del proyecto, desde la selección del solar hasta la entrega final llave en mano, garantizando la alineación entre diseño, ejecución y resultado.

Con esta promoción exclusiva en Premià de Dalt, Imab House refuerza su posicionamiento en el ámbito de la arquitectura contemporánea, desarrollando viviendas que conjugan innovación, sostenibilidad y diseño en entornos estratégicos.



