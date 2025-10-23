Claranet se posiciona entre los mejores integradores de cloud de España

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía refuerza su foco en modernización y modelos híbridos y multicloud

Madrid, 23 de octubre.- Claranet, compañía de soluciones cloud y servicios tecnológicos, ha sido reconocida por el informe 'Universo Penteo Cloud 2025' como uno de los integradores cloud líderes en España.



El estudio de Penteo confirma que las organizaciones estructuran su evolución tecnológica y de negocio en torno a la nube para acelerar la innovación y la agilidad. En este contexto, los modelos híbridos y multicloud se consolidan como norma por su equilibrio entre coste, rendimiento y cumplimiento.



Penteo subraya, además, retos como la complejidad de la integración, el despliegue de IA, la adopción de FinOps y la necesidad de socios que ayuden a definir estrategia, modernizar aplicaciones, gestionar la nube y asegurar resultados medibles.



"Claranet es un proveedor sólido de infraestructura cloud que está ampliando sus capacidades hacia la integración de servicios en cloud público, con una presencia creciente en España y una propuesta que incorpora la seguridad por defecto. Ofrece capacidades completas en modernización de aplicaciones, datos e infraestructuras híbridas y multicloud, además de alianzas con hyperscalers. Las referencias destacan su flexibilidad, cercanía y muy alta satisfacción, especialmente en el segmento de medianas empresas", recoge el informe de Penteo.



Para David Cuesta, director general de Claranet, "este reconocimiento respalda nuestra estrategia de llevar el cloud más cerca del negocio. Estamos invirtiendo en arquitecturas híbridas y multicloud, reforzando los equipos técnicos con roles de advisory y technical leads asignados a los clientes y aportando más valor en la modernización IT asociada a las necesidades de negocio".



