Clickferry reúne las principales ofertas de ferry para el Black Friday 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

El Black Friday llega con algunas de las mayores rebajas del año en rutas de ferry. Clickferry reúne las ofertas publicadas por las navieras para viajar en 2025 y 2026 y añade, solo este fin de semana, un descuento adicional con el código BLACKFRIDAY

Málaga, 1 de diciembre.- El Black Friday vuelve a convertirse en una de las mejores ocasiones del año para viajar en ferry a precios reducidos. Las principales navieras han lanzado descuentos significativos para viajar durante 2025 y 2026, y Clickferry ha recopilado todas estas promociones en su plataforma para ofrecer una visión clara y unificada de las oportunidades disponibles. A ello se suma un incentivo adicional: durante el viernes, sábado y domingo —28, 29 y 30 de noviembre— la plataforma aplicará un descuento propio mediante el código BLACKFRIDAY, que resta 15 € en reservas superiores a 200 €, una rebaja que se incorpora directamente en el proceso de compra y que complementa los descuentos de cada compañía.



En el caso de Trasmed, la campaña incluye reducciones que alcanzan el 50 % en varias de sus rutas entre la Península y las Islas Baleares, dependiendo de fechas y disponibilidad. En el ámbito internacional, Grimaldi Lines mantiene un 20 % de descuento en sus conexiones con Italia, Cerdeña, Sicilia y Grecia, una de las opciones más utilizadas por quienes viajan con vehículo. También destacan las promociones de Naviera Armas, con descuentos que llegan al 45 % en los trayectos interinsulares de Canarias y un 30 % en sus rutas con Marruecos y Argelia. Por su parte, Brittany Ferries ofrece un 20 % bajo su tarifa Early Bird para reservas realizadas con antelación, mientras que GNV aplica un 50 % en la mayoría de sus líneas internacionales y FRS DFDS mantiene un 20 % en todas sus rutas durante el periodo promocional.



Una fotografía del sistema de conexiones marítimas desde España

Las ofertas del Black Friday se distribuyen sobre una red marítima amplia, que continúa siendo esencial para la movilidad de pasajeros dentro y fuera del país. Desde la Península parten rutas regulares hacia las Islas Baleares, con salidas diarias desde Barcelona, Valencia y Denia; y hacia las Islas Canarias, conectadas tanto por enlaces interinsulares como por rutas desde Huelva y Cádiz. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla mantienen conexiones frecuentes con Algeciras, Málaga, Motril y Almería, que permiten una movilidad constante de residentes y viajeros que se desplazan con o sin vehículo.



En el ámbito internacional, España conserva una posición estratégica. Los puertos andaluces enlazan con el norte de Marruecos a través de rutas hacia Tánger Med, Tánger Ville, Nador o Alhucemas, mientras que desde Barcelona parten los ferris que conectan con Italia y Cerdeña. Las rutas con Argelia continúan operando de forma estacional desde Barcelona y Valencia, y el norte peninsular mantiene conexiones de larga distancia con Reino Unido, donde Brittany Ferries enlaza Santander y Bilbao con puertos como Portsmouth y Plymouth.



Estas rutas sostienen una parte significativa del tráfico marítimo anual, tanto en épocas de mayor demanda turística como en los desplazamientos habituales de residentes, estudiantes y trabajadores transfronterizos.



Sobre Clickferry

Clickferry es un comparador independiente de billetes de ferry con más de quince años de trayectoria sólida en el sector. A lo largo de este periodo, la plataforma ha evolucionado desde su enfoque inicial en rutas nacionales hasta integrar conexiones internacionales en el Mediterráneo, el Atlántico y el norte de Europa, consolidando así una presencia cada vez más amplia y una posición estable dentro del mercado.



Su tecnología permite consultar en tiempo real precios, horarios, disponibilidad y promociones de todas las navieras que operan desde España, ofreciendo una visión completa del mercado en una única web. La información de cada compañía se integra automáticamente, lo que facilita la comparación de opciones sin necesidad de revisar múltiples páginas o realizar búsquedas separadas. Esta capacidad de centralización, especialmente útil durante campañas como el Black Friday, los periodos vacacionales o los picos de demanda estacional, convierte a Clickferry en una herramienta fiable para planificar desplazamientos tanto nacionales como internacionales, con o sin vehículo.







