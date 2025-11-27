El Clúster Audiovisual de Madrid presenta el Observatorio del Audiovisual de Madrid

Presentación del Observatorio Audiovisual de Madrid - CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre de 2025.

El Clúster Audiovisual de Madrid ha presentado este miércoles el Observatorio Audiovisual de Madrid, un nuevo espacio concebido para reunir, ordenar y proyectar información clave sobre la evolución del sector audiovisual madrileño. El acto ha tenido lugar en el Auditorio Écija, donde se han dado cita las entidades asociadas al Clúster con representantes institucionales y otros invitados del sector en un encuentro que ha mostrado la posición estratégica del audiovisual madrileño.

El Observatorio nace con el objetivo de ofrecer una mirada clara, rigurosa y accesible sobre la actividad del sector en la Comunidad de Madrid, convirtiéndose en una herramienta de referencia para los agentes del ecosistema audiovisual, las instituciones y el público en general. Esta iniciativa se estructura en tres áreas principales: Agenda Madrid, que reúne de forma segmentada los festivales, certámenes y actividades del sector; Data Madrid, que concentra los indicadores y datos más relevantes de la industria a través de una infografía dinámica y un repositorio documental; y Radar Madrid, un espacio dedicado a identificar tendencias, iniciativas y proyectos emergentes que están configurando el futuro del audiovisual madrileño.

Durante la apertura del acto, Raúl Berdonés, presidente del Clúster Audiovisual de Madrid, destacó la importancia de contar con herramientas que permitan “comprender mejor el presente del sector y anticipar los retos y oportunidades que se abrirán en los próximos años”. Asimismo, subrayó que el Observatorio “será un espacio vivo, en constante actualización, que aportará transparencia, contexto y visión estratégica en un momento clave para la industria”.

Algunos vocales de la Junta Directiva del Clúster han presentado los contenidos que ya pueden consultarse en la plataforma digital mostrando el alcance y la utilidad de esta nueva herramienta para profesionales y entidades del sector.

El encuentro ha concluido con las intervenciones de Luís Martín, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, y de Inmaculada Sánchez-Cervera, coordinadora general de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, quienes han manifestado su respaldo al proyecto, señalando el valor que aporta para fortalecer la competitividad del sector y para consolidar a Madrid como uno de los principales polos audiovisuales del país.

Durante la jornada también tuvo lugar la Asamblea General del Clúster Audiovisual de Madrid, en la que se aprobó el presupuesto y el plan de actividades para 2026, y se dio la bienvenida a los nuevos asociados incorporados desde la anterior asamblea. La sesión reflejó el respaldo de los socios al trabajo realizado y la voluntad compartida de seguir impulsando proyectos que fortalezcan el ecosistema audiovisual madrileño.

El lanzamiento del Observatorio supone un hito dentro de las líneas estratégicas del Clúster, alineado con su misión de fomentar la innovación, la formación y la proyección del audiovisual madrileño. El acto ha concluido con un espacio de encuentro entre entidades asociadas, instituciones y profesionales, en el que se ha puesto de relieve el papel del Observatorio como plataforma para impulsar nuevas sinergias y reforzar el ecosistema audiovisual de la región.

Sobre el Observatorio Audiovisual de Madrid

El Observatorio Audiovisual de Madrid es una iniciativa del Clúster Audiovisual de Madrid destinada a ofrecer información estructurada, análisis y tendencias sobre la industria audiovisual madrileña. A través de sus tres áreas (Agenda Madrid, Data Madrid y Radar Madrid) proporciona una visión integrada del sector que facilita la toma de decisiones, la generación de conocimiento y la identificación de nuevas oportunidades para empresas, profesionales e instituciones.

Sobre el Clúster Audiovisual de Madrid

El Clúster Audiovisual de Madrid es una alianza estratégica que reúne a más de 100 entidades de toda la cadena de valor de la industria audiovisual y del entretenimiento con actividad en la región de Madrid, con el objetivo de estimular el desarrollo y la competitividad del sector en todas sus vertientes. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid.

Concebido como una plataforma de cooperación, el Clúster actúa como punto de encuentro entre empresas, instituciones, asociaciones y entidades académicas. Su misión es fomentar la innovación, la profesionalización, el fortalecimiento del talento y la proyección nacional e internacional del audiovisual madrileño, consolidando a Madrid como uno de los principales referentes del sector en España.