La colocación cerámica en el siglo XXI exige adhesivos adaptados a baja porosidad y grandes formatos

La evolución de la arquitectura contemporánea ha situado a la cerámica en un papel protagonista, especialmente en proyectos donde los grandes formatos y la baja porosidad plantean retos técnicos inéditos. La necesidad de garantizar seguridad, durabilidad y estética en estos revestimientos ha impulsado el desarrollo de sistemas y adhesivos adaptados a las nuevas demandas. En este contexto, ANFAPA, la Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE, refuerza su compromiso con la formación técnica y la difusión de conocimiento especializado para el sector de la construcción.

Documentación técnica disponible en la web de ANFAPA

Con más de tres décadas de trayectoria, la entidad se ha consolidado como referente en la colocación cerámica del siglo XXI, ofreciendo documentación que orienta a profesionales en la selección precisa de adhesivos. Entre los materiales más destacados se encuentran los cuadros de selección, que permiten identificar la solución adecuada para cada proyecto, y la monografía técnica sobre colocación cerámica, disponible en la página web oficial de la asociación.

“Nuestro objetivo es facilitar al profesional herramientas fiables y contrastadas que le permitan ejecutar obras de calidad en cualquier situación, desde superficies de baja porosidad hasta colocaciones específicas con piezas de gran formato”, explica un portavoz técnico de ANFAPA. Esta visión refuerza la apuesta por la innovación aplicada a la construcción, garantizando que los retos actuales se transformen en oportunidades de excelencia.

Adhesivos adecuados para baja porosidad y grandes formatos

Además de la documentación descargable, ANFAPA promueve la estandarización de procesos que optimizan el trabajo en obra. Por eso, insiste en la importancia de que arquitectos, proyectistas y colocadores cuenten con información precisa y actualizada. La correcta elección del adhesivo no solo evita problemas posteriores, sino que asegura la máxima vida útil de los recubrimientos cerámicos.

El acceso a este material técnico representa una ventaja estratégica para los profesionales que buscan elevar la calidad de sus proyectos. La formación continua y la consulta de fuentes especializadas son hoy elementos imprescindibles en la colocación cerámica moderna. Con iniciativas como esta, ANFAPA consolida su papel de guía sectorial, ofreciendo soluciones adaptadas a los nuevos escenarios de diseño y construcción.

Para descargar los cuadros de selección y la monografía de colocación cerámica, los interesados pueden visitar la web oficial de ANFAPA. Allí encontrarán información actualizada y práctica para afrontar los desafíos de la cerámica contemporánea con garantías de éxito.

