Comienza la expansión: Circula entra en el mercado español

Con un equipo de expertos, una oficina en Barcelona y el apoyo de un fuerte colaborador, Circula GmbH iniciará su actividad en España a partir de octubre de 2022, bajo la misión de reducir la carga de trabajo administrativa de los empleados en Europa. La inauguración oficial de la oficina tuvo lugar el 10 de octubre de 2022 en Barcelona.

Berlin, 24. Octubre 2022 – Circula, exitosa fintech de software-como-servicio con sede en Berlín y oficinas en Leipzig y Düsseldorf, ahora ofrece acceso a su plataforma de gestión de notas de gastos, gastos de viaje y beneficios para empleados, a las empresas españolas. Circula fue fundada en 2017 por Nikolai Skatchkov y Roman Leicht con el objetivo de ofrecer a las empresas y a sus empleados una aplicación completa para gestionar todos los aspectos asociados a los gastos de los empleados. Compuesta por gestión de gastos, beneficios de empleados y una tarjeta de crédito corporativa, la plataforma de Circula permite reducir las tareas burocráticas del día a día de las empresas en un 80%. En Alemania, más de 100.000 empleados ya utilizan la aplicación de Circula. Los más de 1.200 clientes internacionales incluyen empresas como Urban Sports Club, Securitas y ABOUT YOU. Después de que la Fintech berlinesa hubiera crecido más de un 250% en los últimos 12 meses, la empresa está tomando su próximo gran paso hacia el éxito con la expansión en el mercado español.

Conquistando el mercado español desde Barcelona

Al igual que en Alemania, más de 2,5 millones de pequeñas y medianas empresas forman la columna vertebral de la economía española. Aparte de los países escandinavos, España también tiene uno de los niveles de digitalización más altos de la UE según el Índice de Economía y Sociedad Digital 2022. “España no es sólo una de las economías más fuertes de Europa, sino también un claro pionero digital. Ambos hechos han influido significativamente nuestras decisiones estratégicas referente a la customización del producto y entrada en el mercado español. “Circula está aquí mismo con su solución digital para gastos de empleados con tal de satisfacer las necesidades de ahorrar tiempo y gestionar procesos sin papeles”, dice Nikolai Skatchkov, Co-Fundador y CEO de Circula. “Los trabajadores españoles no sólo exigen procesos digitales en su día a día en la oficina, sino también reconocimiento por parte de sus responsables y dirección. En Circula reconocimos este deseo actual de beneficios para los empleados en Alemania, y lo integramos como un componente importante en nuestra completa aplicación financiera para los empleados. Con el apoyo de los procesos digitalizados, no sólo hemos incrementado la productividad de los trabajadores, sino que también ayudamos a las empresas a ahorrar dinero cada año. Con nuestra solución aseguramos una mayor satisfacción para todos los empleados involucrados”.

Circula ofrece una solución para las notas de gastos y gastos de viaje, totalmente digital para empresas españolas. Se están planificando innovaciones de producto como las tarjetas de crédito corporativas de Circula y los beneficios de empleados, como anuncia el cofundador. Para atender el mercado directamente in situ, Circula cuenta con un equipo de ventas basado en España, que inauguró su oficina en Barcelona el 10 de octubre. Desde entonces, el equipo ya está trabajando con sus primeros clientes, tales como el servicio de chóferes Blacklane o Urban Sports Club.

Un fuerte colaborador a su lado: Circula coopera con Travelperk

Para afianzarse en el mercado español, Circula cuenta con el apoyo de un socio establecido. La empresa de gestión de viajes Travelperk es líder en el mercado de viajes corporativos en España, y ofrece a Circula una plataforma para llegar a su grupo objetivo de clientes. “Las empresas españolas están muy interesadas en ofrecer a sus empleados un entorno de trabajo de primera clase. Es por eso que en Travelperk agregamos continuamente más socios a nuestro mercado. Trabajar con Circula nos permite ofrecer una experiencia completa para pymes españolas con un enfoque en la usabilidad, la automatización, y el cumplimiento de la legislación local”, dice Jean-Christophe Taunay-Bucalo, director de ingresos de TravelPerk. Nikolai Skatchkov añade: “Con un fuerte socio como TravelPerk a nuestro lado, estamos bien preparados para el lanzamiento en el mercado español. Estamos motivados y esperamos ansiosos los nuevos desafíos que trae la entrada al mercado”.

Circula

Circula es una Fintech de software-como-servicio basada en Berlín, que ofrece a las empresas una completa aplicación financiera para sus empleados, que por primera vez, combina una gestión contable totalmente digital de los gastos y beneficios de empleados, gastos de viajes y tarjeta de crédito corporativa, en un sólo producto. La tecnología de Circula está optimizada para integrarse sin problema a los procesos financieros, pagos de nóminas y otros sistemas existentes de las empresas, a la vez que cumple con las normativas europeas de protección de datos e impuestos, y cuenta con la certificación digital. Circula fue fundada en 2017 por Nikolai Skatchkov y Roman Leicht en Berlín. En el marco de su estrategia de internacionalización, Circula ahora también está disponible en España y Holanda, además del mercado alemán. En total, la empresa ha recaudado más de 20 millones de euros de inversores como ALSTIN Capital, Peak, Storm Ventures, Capnamic, Main Incubator, WENVEST, Finparx y HW Capital. Entre los 1.200 clientes de Circula (en junio de 2022) se encuentran Securitas, ABOUT YOU, Urban Sports Club y GANT.

