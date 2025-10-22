Custom Vote ofrece sistemas de votación online en tiempo real para juntas, eventos y congresos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre de 2025.-

La transformación digital ha redefinido las dinámicas de participación en el ámbito corporativo e institucional, especialmente en contextos donde la inmediatez, la transparencia y la trazabilidad resultan esenciales. En este marco, el uso de tecnología especializada se consolida como una herramienta estratégica para garantizar procesos de decisión eficientes y fiables. Entre las soluciones que están ganando protagonismo, destaca el voto online, una alternativa que permite gestionar elecciones y consultas en remoto con total validez legal.

Custom Vote ha desarrollado una plataforma propia orientada a facilitar la toma de decisiones en entornos donde la presencialidad no siempre es posible ni necesaria. La empresa ofrece soluciones adaptadas a la naturaleza de cada evento, ya se trate de juntas de accionistas, asambleas generales, congresos profesionales, votaciones internas o elecciones de órganos de representación. El sistema permite emitir votos en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado, con una experiencia de usuario intuitiva y con soporte técnico especializado.

Participación remota con validez legal y soporte integral

Uno de los aspectos diferenciales de la propuesta tecnológica de Custom Vote es la integración de funcionalidades avanzadas con plena cobertura legal. La plataforma admite distintos tipos de votación —desde consultas simples hasta elecciones complejas con votos ponderados o múltiple selección— y genera informes y actas certificadas al cierre del proceso.

El sistema está diseñado para adaptarse a los reglamentos internos de cada organización, cumpliendo con los requisitos formales que aseguran la validez jurídica del resultado. Además, cuenta con un equipo de soporte técnico que asiste antes, durante y después de cada votación, garantizando la operatividad en tiempo real.

Seguridad, trazabilidad y escalabilidad para cualquier entorno

El sistema de votación electrónica seguro desarrollado por Custom Vote incorpora protocolos de autenticación de usuarios y cifrado de extremo a extremo, lo que permite preservar la integridad del voto y evitar duplicidades o manipulaciones. Estas garantías técnicas resultan esenciales en contextos donde la transparencia del resultado es clave para la legitimidad del proceso.

La solución es escalable y se adapta a estructuras de participación de distinto tamaño, desde pequeñas organizaciones hasta eventos multitudinarios. En un entorno donde se prioriza la eficiencia, la trazabilidad y el acceso remoto, un sistema de votación electrónica seguro se consolida como una solución imprescindible. Custom Vote se posiciona como un proveedor especializado capaz de ofrecer tecnología, soporte y fiabilidad en los procesos de decisión digital.

Contacto

Emisor: CustomVote

Contacto: CustomVote

Número de contacto: 687840252