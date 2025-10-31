DO Rías Baixas 2025; una vendimia de futuro, hecha a mano y con alma sostenible - Agencia

Madrid, 31 de octubre, 2025. La Denominación de Origen Rías Baixas ha cerrado la vendimia 2025 con 47,5 millones de kilogramos de uva, una cifra que consolida su liderazgo y reafirma el compromiso de su gente con una viticultura que respeta la tierra, preserva la biodiversidad y apuesta por la sostenibilidad como forma de vida.

En un territorio de minifundio extremo, 4960 viticultores trabajan 24.179 pequeñas parcelas donde la tradición y la innovación se dan la mano. En estas fincas familiares, el sistema de emparrado sigue siendo símbolo de identidad: eleva los racimos, favorece la aireación y permite aprovechar el suelo bajo las cepas para cultivos o vegetación que enriquecen el ecosistema.

El respeto por la naturaleza guía cada paso del proceso. Las labores de poda y vendimia manuales, el uso de materiales vegetales como el mimbre, o la fertilización orgánica con restos naturales, reflejan una viticultura de bajo impacto que reduce las emisiones y mantiene vivo el equilibrio del terreno. Asimismo, la implantación de cubiertas vegetales ayuda a conservar la humedad, mejorar la estructura del suelo y atraer insectos beneficiosos que favorecen la salud del viñedo.

La sostenibilidad también se proyecta desde las bodegas, donde crecen los proyectos de viticultura ecológica, biodinámica e integrada. Algunas de ellas cuentan con certificaciones internacionales como Wineries for Climate Protection, mientras que otras investigan nuevas fórmulas para reducir el uso de fitosanitarios y cobre, grandes desafíos en el clima húmedo gallego.

Con cada vendimia, Rías Baixas demuestra que cuidar la tierra y mantener vivas las tradiciones no es una mirada al pasado, sino una apuesta por el futuro. La denominación sigue siendo un modelo de equilibrio entre cultura, naturaleza e innovación, ofreciendo vinos con alma atlántica y raíz sostenible.

Esta acción se enmarca dentro del plan de promoción europeo “Al fin juntos”, financiado por la Unión Europea, que une a los vinos D.O. Rías Baixas y al jamón de bellota 100% ibérico D.O.P. Los Pedroches bajo una misma filosofía de autenticidad, sostenibilidad y excelencia

Al fin Juntos: Una campaña con valores compratidos

“Al fin juntos” no es solo una campaña de promoción de dos denominaciones de origen, la D.O Rías Baixas y la DOP Los Pedroches, sino una metáfora de unión entre dos territorios que comparten valores como la sostenibilidad, el respeto al origen y la autenticidad. La iniciativa busca transformar el consumo en una experiencia consciente y emocional, uniendo dos productos extraordinarios en una combinación premium.

“Cada copa de albariño Rías Baixas y cada loncha de jamón de bellota 100% ibérico de Los Pedroches cuentan la historia de su tierra, de sus gentes y de una forma de entender la calidad desde el origen.”

Esta campaña de Promoción Europea que busca transformar el consumo en una experiencia consciente y emocional uniendo a dos productos extraordinarios que dan lugar a una combinación inconfundible impulsando la visibilidad y el conocimiento de ambas Denominaciones de Origen.

Para más información: exclusivosdesdeelorigen.eu/

