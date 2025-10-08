Publicado 08/10/2025 16:30
Elegir Infantil en LOGOS, una decisión que marca toda la etapa educativa

Madrid, 8 de octubre de 2025

Cuando una familia elige el primer colegio de sus hijos, está tomando una decisión que puede marcar su desarrollo personal y académico para toda la vida. En LOGOS International School lo saben bien. Este colegio, gestionado por una familia con más de 50 años de trayectoria educativa, ha acompañado a generaciones de alumnos desde sus primeros pasos en Infantil hasta su acceso a la universidad.

En etapas tan sensibles como la Educación Infantil, cada niño necesita un entorno que combine afecto, seguridad, estimulación y acompañamiento real. Por eso, LOGOS ha diseñado un modelo donde el bienestar emocional, la atención individualizada y el aprendizaje natural en inglés conviven desde el primer año.

Por qué empezar en LOGOS desde Infantil

-Un colegio familiar y cercano, donde cada niño cuenta y cada familia importa.

-Un modelo educativo que respeta el ritmo y la personalidad de cada alumno.

-Inmersión en inglés desde edades tempranas, con naturalidad y sin presión.

-Profesionales que observan, acompañan y actúan ante cada necesidad.

-Un entorno preparado para fomentar la autonomía, la creatividad y el desarrollo integral.

Espacios que educan, equipos que acompañan

Los espacios en Infantil están diseñados para que los niños puedan explorar, experimentar y disfrutar aprendiendo. El equipo docente combina calidez, cercanía y rigor pedagógico, creando un clima donde el aprendizaje se construye desde el vínculo.

Todo ello sin perder de vista los resultados: en los últimos años, LOGOS ha sido reconocido entre los mejores colegios de Madrid, por su excelencia académica, su innovación educativa y su modelo internacional.

Educación accesible desde el inicio

Además, existen ayudas públicas, deducciones fiscales y becas que pueden facilitar el acceso a una educación de calidad desde el primer ciclo de Infantil. LOGOS acompaña a las familias en la gestión de estas ayudas, con la misma cercanía con la que acompaña cada etapa del alumno.

Tradición y futuro unidos

La visión educativa de LOGOS parte de un compromiso profundo: ofrecer una educación que forme personas, no solo alumnos. Un enfoque integral que se inicia en Infantil y se mantiene coherente hasta el final del recorrido escolar.

Porque empezar en LOGOS no es solo una elección académica; es una decisión vital. Más información en logosinternationalschool.es.

Emisor: Logos International School
Contacto: Logos International School
Número de contacto: +34 91 630 34 94

