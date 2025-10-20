Cómo elegir la paquetería correcta sin complicaciones; el poder de la plataforma de Envia.com - Envia.com

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre.- Equivocarse al momento de seleccionar un proveedor de logística para un comercio digital puede tener un coste elevado. En el comercio digital, cada detalle cuenta, y el proceso de envíos es uno de los más determinantes para la experiencia del cliente. De poco sirve que el producto sea excelente si llega con retraso, deteriorado o sin posibilidad de seguimiento: el efecto es el mismo, una pérdida de confianza.

Para evitar estos escenarios, herramientas de logística como la plataforma de Envia.com permiten optimizar los envíos en función de criterios como precio, tiempo, seguridad y destino. Esta plataforma se ha consolidado como una solución eficaz para quienes necesitan tomar decisiones logísticas acertadas sin complicaciones.

Plataforma de logística: una decisión estratégica que ahorra tiempo y costes

Envia.com ha desarrollado un sistema que centraliza más de 100 trasportistas nacionales e internacionales, facilitando la visibilidad en tiempo real de tarifas, condiciones y cobertura. Desde sobres y cajas hasta pallets y tarimas, la plataforma permite cotizar todo tipo de envíos sin desvíos intermedios y con rutas directas desde el origen hasta el destino. Además, el sistema automatizado contempla tanto entregas locales como servicios internacionales con soporte para la generación de carta porte.

Esta plataforma evita al usuario tener que revisar múltiples webs o solicitar cotizaciones por separado. La integración con las principales operadoras, como DHL Express, FedEx o UPS, y la posibilidad de personalizar opciones de seguimiento, convierten esta herramienta en un recurso logístico eficiente.

Para empresas que gestionan grandes volúmenes, se habilitan también funciones como envío masivo mediante archivos Excel o sincronización automática con plataformas de comercio electrónico o tiendas online.

Una plataforma logística al servicio del ecommerce

Para los comercios digitales, el impacto de una entrega fallida es inmediato: afecta a la reputación, genera devoluciones y complica la fidelización. En este sentido, la integración de la plataforma de Envia.com con más de 40 integraciones de ecommerce o plataformas de comercio electrónico permite establecer reglas automáticas que definen la mejor opción de envío según el peso, el precio o el tipo de producto. Así, cada orden encuentra su canal ideal sin intervención manual.

La plataforma no solo agiliza la generación de guías, sino que también ofrece servicios como correos automatizados con branding propio, seguimiento personalizado y facturación inmediata. Todo ello desde una interfaz unificada que evita errores, optimiza recursos y garantiza trazabilidad. Además, el sistema de “Paquete Automático” basado en inteligencia artificial sugiere el mejor embalaje disponible, ajustado al peso volumétrico real del pedido.

En un entorno donde la eficiencia logística marca la diferencia, el sistema de Envia.com se posiciona como una solución práctica y precisa para seleccionar la paquetería adecuada en cada envío. Gracias a su capacidad de integración con entornos ecommerce y su abanico de servicios personalizables, esta plataforma permite profesionalizar la logística sin añadir complejidad operativa.

Contacto

Emisor: Envia.com

Contacto: Envia.com

Email de contacto: marketing@envia.com