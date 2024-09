Eligo eVoting moderniza las elecciones universitarias en España

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de votación online Eligo eVoting ofrece a las universidades españolas una solución integral para gestionar sus elecciones con mayor eficiencia, transparencia y participación

Madrid, 17 de septiembre de 2024.- En pleno siglo XXI, mientras la transformación digital impacta cada rincón de la sociedad, el 70% de las universidades españolas todavía gestiona sus procesos electorales mediante el anticuado sistema de votación en papel. En un país con 84 universidades y cientos de miles de estudiantes, la ineficiencia, los elevados costos y la limitada participación son problemas cada vez más evidentes. Sin embargo, una solución ya está cambiando las reglas del juego.



Eligo eVoting, la plataforma de referencia en soluciones de votación online, ha desembarcado en España para digitalizar las elecciones universitarias, ofreciendo un sistema que combina accesibilidad, seguridad y sostenibilidad. Esta herramienta no solo promete optimizar los procesos electorales, sino también modernizar la gobernanza en el ámbito académico.



El reto de la participación y la digitalización en las universidades españolas

España, con una de las comunidades universitarias más vibrantes de Europa, enfrenta desafíos significativos en la adopción de herramientas digitales para sus elecciones internas. "La mayoría de las universidades españolas sigue atada a sistemas de votación que no solo son ineficientes, sino que limitan la participación de estudiantes, profesores y personal administrativo," comenta Irene Pugliatti, CEO de Eligo eVoting. "En Eligo estamos comprometidos con ayudar a las universidades a dar el salto hacia una gobernanza digital más transparente y eficiente. La experiencia que hemos adquirido en mercados como el italiano nos demuestra que la modernización no es solo una opción, es una necesidad".



Las universidades españolas organizan cientos de votaciones y consultas al año, consolidándose como una de las instituciones más democráticas del país. Las tipologías de votaciones son diversas, abarcando tanto elecciones formales como procesos consultivos. Entre ellas se encuentran las elecciones de cargos estudiantiles y representantes de profesores, la selección de miembros del personal administrativo, y las votaciones sobre cambios curriculares, reformas académicas y decisiones sobre la administración del campus.



Digitalización, sostenibilidad y máxima transparencia

El sistema de Eligo eVoting permite a las universidades españolas gestionar entre 50 y 900 votaciones al año de forma completamente digital. Ya no es necesario depender de papeletas físicas ni de urnas, lo que no solo reduce los costos operativos, sino también el impacto ambiental.



Eligo eVoting: impulsando la reputación de las universidades

La reputación de una universidad depende, en gran medida, de la confianza que inspire en su comunidad. Implementar soluciones tecnológicas avanzadas, como Eligo eVoting, no solo asegura procesos electorales más inclusivos, sino que también proyecta una imagen de innovación y responsabilidad medioambiental, factores clave en la atracción de nuevos estudiantes y talentos.



"En un mundo cada vez más digitalizado, es esencial que las universidades adopten herramientas que no solo mejoren su funcionamiento interno, sino que también las posicionen como instituciones modernas y sostenibles ante la sociedad y el mundo académico," añade Pugliatti.



Con más de 55.000 votaciones gestionadas a nivel mundial, Eligo eVoting se consolida como el socio de confianza para las universidades que buscan modernizarse y ofrecer un entorno democrático más inclusivo, accesible y eficiente.







