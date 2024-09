Enrique Tomás vuelve al mercado del Reino Unido con su tienda online

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 5 de septiembre de 2024 – Enrique Tomás, la emblemática marca española de jamones ibéricos y productos gourmet, anuncia su regreso al mercado del Reino Unido. A partir de este mes, los consumidores residentes en los territorios británicos podrán adquirir nuevamente los productos de Enrique Tomás a través de su tienda online (www.enriquetomas.com), marcando el retorno de la empresa a uno de sus mercados internacionales clave tras los desafíos impuestos por el Brexit.

Antes del Brexit, Enrique Tomás contaba con una sólida presencia en el Reino Unido, tanto con tiendas físicas como con un próspero canal de ventas online. Sin embargo, las complicaciones derivadas del Brexit obligaron a la compañía a suspender sus operaciones en el país. Ahora, tras un intenso esfuerzo por parte del equipo, Enrique Tomás vuelve a estar disponible para los amantes de la gastronomía española en territorio británico.

"Estamos emocionados de poder reconectar con nuestros clientes en el Reino Unido y de ofrecerles nuevamente nuestros productos a través de nuestra tienda online", declaró Enrique Tomás, CEO y fundador de la empresa. "Sabemos que muchos han estado esperando este momento, y estamos preparados para ofrecerles la misma selección de calidad y autenticidad que nos caracteriza".

La estrategia de relanzamiento se centrará en atraer tanto a antiguos clientes como a nuevos consumidores, con énfasis en el público británico amante de la gastronomía española y de manera particular en la comunidad española residente en el Reino Unido. Bajo el lema "The Jamón is back”, la marca enfatiza su retorno y la singularidad del jamón ibérico, destacando su excelencia entre los productos de alimentación existentes en este mercado estratégico.

Con este relanzamiento, Enrique Tomás reafirma su compromiso con la expansión internacional y con llevar lo mejor de la gastronomía española a todos los rincones del mundo, manteniendo su enfoque en la calidad y la tradición. Una expansión que este año ha apuntalado con la apertura en julio de cuatro locales en Shenzhen (China). “Tenemos la responsabilidad de poner al jamón en su lugar, seleccionando cada pieza y poniéndola a disposición de todo el mundo… literalmente. Por eso pronto anunciaremos más destinos donde se podrá comprar a través de nuestra web y también nuevas localizaciones con presencia física”, ha afirmado Enrique Tomás.

Para más información, visite www.enriquetomas.com

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás se dedica a la venta de jamón ibérico desde 1982 con el objetivo de ponerle nombre al jamón en el mundo. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional que actualmente dispone de una red de más de cien tiendas, por todo el mundo. En sus diferentes tipos de establecimientos, Enrique Tomás ofrece diferentes maneras de adquirir y degustar “el mejor producto gastronómico del mundo”. www.enriquetomas.com

Emisor: Enrique Tomás

Contacto:

Responsable: Curro Romero Arrechea

Cargo: Responsable de Comunicación

Teléfono: +34 650 67 45 54