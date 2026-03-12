España domina la élite mundial del aceite de oliva en la AOVE World Cup 2026. Premios por comunidades.

Marín Parras de Marín Serrano El Lagar SL Campeón del mundo - 48 KILATES PREMIUM QUALITY

Zaragoza, 12 de marzo de 2026.

España vuelve a situarse en lo más alto del panorama internacional del aceite de oliva virgen extra tras los resultados de la AOVE World Cup 48 Kilates 2026 – Copa del Mundo del Aceite de Oliva Virgen Extra.

La AOVE World Cup 48 Kilates se ha consolidado como uno de los concursos más exigentes, rigurosos y prestigiosos del sector oleícola internacional. Es el escenario donde cada año se identifican los auténticos campeones del mundo del AOVE, en una competición en la que participan los mejores aceites del planeta, evaluados por un jurado internacional que reconoce únicamente a aquellos que alcanzan la excelencia más absoluta.

El certamen, ha reconocido a los mejores aceites de oliva del mundo, con una destacada presencia de productores españoles, procedentes de distintas comunidades autónomas.

El aceite Oleosubbética, elaborado por la almazara Marín Serrano El Lagar en Carcabuey (Córdoba), ha sido proclamado Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra del Mundo 2026, tras obtener la máxima puntuación del jurado internacional.

El segundo mejor aceite del mundo también procede de esta misma localidad cordobesa: Rincón de la Subbética, elaborado por Almazaras de la Subbética, consolidando el liderazgo de Carcabuey como uno de los grandes territorios internacionales del aceite de oliva de alta calidad.

El podio mundial lo completa Jabalcuz Gran Selección, elaborado por SCA Sierra de la Pandera en Los Villares (Jaén), que ha obtenido el tercer puesto mundial.

Premios destacados por regiones

Además del podio mundial, la AOVE World Cup 2026 ha reconocido aceites y proyectos procedentes de numerosas regiones españolas, reflejando la diversidad y calidad del sector oleícola nacional.

Andalucía

Tres aceites andaluces lideran el ranking mundial del aceite de oliva en la AOVE World Cup 2026

Además de los tres mejores aceites del mundo, Andalucía ha protagonizado algunos de los principales reconocimientos del certamen.

En la categoría Toro Bravo – Mejor Picual del Mundo, el primer premio ha sido para Oro de Cánava (S.C.A. Nuestra Señora de los Remedios, Jimena – Jaén), seguido de Señorío de Camarasa (Torres – Jaén) y Puerta de las Villas (Mogón – Jaén).

Otros aceites andaluces destacados han sido Supremo Royal, de Aceite Supremo, S.L. (Jaén), como mejor Royal del mundo; Monteoliva Oro Pajarero, reconocido como mejor Pajarero del mundo (Cabra – Córdoba); Knolive Picudo, mejor Picudo del mundo (Priego de Córdoba); Casa del Abuelo, mejor Verdial del mundo (La Puebla de Cazalla – Sevilla); e Invicto AOVE Frantoio, de Invicto AOVE, S.L. (Bailén – Jaén), como mejor Frantoio del mundo.

En la categoría Series Limitadas, el primer premio ha recaído en Aceite Trashumante La Oveja, de Vida Trashumante, en Marmolejo (Jaén); y el segundo en Luz del Olivar, de Olivasur Natural, S.L., en Arquillos (Jaén).

El premio al Mejor Diseño de Packaging del Mundo ha sido para Invicto AOVE Arbosana, de Invicto AOVE, S.L., de Bailén (Jaén).

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha logra los tres mejores Cornicabras del Mundo en la AOVE World Cup 2026

Dehesa de Almodóvar, elaborado por la cooperativa Virgen del Carmen Covicar en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), distinguido como Mejor Cornicabra del Mundo.

El segundo premio ha sido para Al Alma Cornicabra Ecológico, de Al Alma del Olivo, S.L., en La Guardia (Toledo), y el tercero para Olirrubia Cosecha Temprana, de El Progreso Sdad. Coop. CLM, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

Extremadura

Extremadura sitúa sus aceites entre los mejores del mundo en la AOVE World Cup 2026

Vieiru Ecológico DOP Gata-Hurdes, elaborado en Eljas (Cáceres), reconocido como Mejor Manzanilla Cacereña del Mundo y Óleo Olivia, producido en Lobón (Badajoz), premiado con el segundo puesto en la categoría de packaging.

Comunidad de Madrid

Un aceite ecológico elaborado en Madrid, elegido Mejor AOVE Ecológico del Mundo en la AOVE World Cup 2026

ULU Extra Virgin Olive Oil, elaborado por Oleum Laguna en Villaconejos, distinguido como Mejor Aceite Ecológico del Mundo.

La firma madrileña también ha sido reconocida en la categoría de packaging, con el tercer premio para Oleum Laguna de Blas.

Comunidad Valenciana

Un aceite de Requena premiado doblemente, entre los mejores de la AOVE World Cup 2026

Oli Oli Arróniz, producido en Requena (Valencia), reconocido como Mejor Arróniz del Mundo y además premiado con el tercer puesto en Series Limitadas.

Asimismo, ha sido reconocido Selma Millenary Olive Oil, elaborado en Guardamar del Segura (Alicante).

Aragón

Aragón reune los tres mejores Empeltre del mundo en la AOVE World Cup

El premio al Mejor Empeltre del Mundo ha sido para Mas de Castellans, elaborado en Calaceite (Teruel). El segundo premio ha recaído en 4.Oleum, de Sancho Solar, S.L., en Torrecilla de Alcañiz (Teruel); y el tercero en Molino Alfonso, de Florentino Alfonso Casas, en Belchite (Zaragoza).

Cataluña

Un aceite de Girona premiado entre los mejores del mundo en la AOVE World Cup

El aceite Mas Fuertes, de Mas Fuertes Products (La Bisbal d’Empordà, Girona), mejor Argudell del mundo.

Un concurso internacional que reconoce a los campeones del mundo del AOVE

La AOVE World Cup 48 Kilates reúne cada año a los mejores aceites de oliva virgen extra del planeta con el objetivo de identificar a los auténticos campeones del mundo del AOVE, aceites que, por su calidad excepcional, su personalidad y su equilibrio, permanecen en la memoria del sector como verdaderas referencias del aceite de oliva virgen extra.

España reafirma su liderazgo mundial en el aceite de oliva

Los resultados de esta edición vuelven a situar a España como una de las grandes potencias mundiales en la producción de aceite de oliva virgen extra de máxima calidad, con productores capaces de competir al más alto nivel internacional.

El reconocimiento obtenido por aceites procedentes de distintas regiones del país refleja la riqueza del olivar español y el trabajo de agricultores, almazaras y cooperativas por alcanzar los niveles más altos de excelencia.

- Ranking Mundial AOVE World Cup 2026

El palmarés de la edición 2026 ha dejado el siguiente ranking mundial del AOVE

Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra del Mundo 2026

Oleosubbética

Marín Serrano El Lagar – Carcabuey (Córdoba, España)

Segundo Mejor AOVE del Mundo

Rincón de la Subbética

Almazaras de la Subbética – Carcabuey (Córdoba, España)

Tercer Mejor AOVE del Mundo

Jabalcuz Gran Selección

SCA Sierra de la Pandera – Los Villares (Jaén, España)

Mejor AOVE Ecológico del Mundo

ULU Extra Virgin Olive Oil – Villaconejos (Madrid)

?? Campeones del mundo por variedad

Mejor Picual del Mundo

Oro de Cánava – Jimena (Jaén)

Mejor Cornicabra del Mundo

Dehesa de Almodóvar – Ciudad Real

Mejor Empeltre del Mundo

Mas de Castellans – Calaceite (Teruel)

- Campeones del mundo por variedades minoritarias

Royal – Supremo Royal (Jaén)

Frantoio – Invicto AOVE Frantoio (Jaén)

Pajarero – Monteoliva Oro Pajarero (Córdoba)

Picudo – Knolive Picudo (Córdoba)

Verdial – Casa del Abuelo (Sevilla)

Manzanilla Cacereña – Vieiru DOP Gata-Hurdes (Cáceres)

Argudell – Mas Fuertes (Girona)

Arróniz – Oli Oli Arróniz (Valencia)

- Diseño y edición limitada

Mejor Packaging del Mundo

Invicto AOVE Arbosana – Jaén

Mejor Serie Limitada

Aceite Trashumante La Oveja – Jaén

Desde la organización de la AOVE World Cup 48 Kilates destacan que el objetivo del concurso es seguir impulsando la cultura del aceite de oliva virgen extra y reconocer a aquellos productores que elevan el AOVE a los más altos estándares de calidad a nivel internacional.