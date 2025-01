Evolgene revoluciona el etanol 2G con tecnología disruptiva para combustibles sostenibles de aviación (SAF)

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa de Raúl Pérez Jiménez y Xabi Garcia Roldán culmina así 11 años de investigación y se marca el objetivo de desarrollar, en consorcio con empresas del sector energético, un conjunto de refinerías para el año 2035

Madrid, 28 de enero de 2025.- La compañía española Evolgene se ha situado en la vanguardia mundial de la tecnología para la obtención de SAF (Sustainable Aviation Fuel), las siglas que ya están cambiando la industria de la aviación internacional.



Desde el 1 de enero, es obligatorio el uso de combustibles sostenibles en las aeronaves comerciales y se prevé un incremento exponencial del SAF en los próximos años. Tras esta alternativa al queroseno, que permite la producción eficiente de SAF, se sitúa EVOLGENE GENOMICS, la empresa que, con el CIC nanoGUNE, fundó hace once años Raúl Pérez Jiménez, uno de los biotecnólogos más prestigiosos del mundo. EVOLGENE fue adquirida en 2023 por MYRUNS ENGINEERING SPORTS, empresa creada por Xabi Garcia Roldán, considerado uno de los ingenieros más relevantes en el ámbito de la microelectrónica internacional y diseño ic (chips), que también ha investigado y publicado trabajos junto con Raúl Pérez Jiménez en el ámbito de los biomateriales.



La base de este descubrimiento revolucionario de Evolgene es una nueva tecnología enzimática para la obtención de etanol 2G, un alcohol conseguido a partir de residuos celulósicos, abaratando su coste de producción respecto el etanol de primera generación, que procede de los alimentos. Desde la compañía se calcula que, con una tonelada de biomasa de eucalipto, se pueden obtener hasta 450 litros de etanol de segunda generación, según datos auditados por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).



La base científica de la producción de este etanol 2G, que sirve de combustible sostenible no solo para aviones a través de SAF, sino también para el transporte terrestre y marítimo, consta de un doble proceso, a cuál más innovador. El primero se denomina ASR (Ancestral Secuency Reconstruction) y posibilita la obtención de enzimas de hace miles de millones de años cuyas propiedades las hacen idóneas para operar en los procesos industriales. El segundo proceso se basa en la reproducción de un cóctel de enzimas optimizado, mediante un proceso de secretación de las mismas a partir de organismos modificados genéticamente.



El primer objetivo de Evolgene es la producción de etanol 2G con un coste inferior a los 0,40 céntimos por litro, lo que lo haría competitivo económicamente con los hidrocarburos existentes. A diferencia de sus competidores internacionales, Evolgene tiene capacidad para la reproducción in situ de su cóctel de enzimas dentro de la propia cadena de producción del etanol 2G.



El siguiente objetivo es lograr la construcción, en consorcio con empresas del sector, de dos refinerías antes de 2030, para ampliar a una veintena de instalaciones en los siguientes 5 años y convertirse así en líderes mundiales en la cadena de producción.



El uso generalizado del SAF puede reducir hasta en un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero ligadas al transporte aéreo y que la normativa europea que acaba de entrar en vigor establece un calendario progresivo para su uso en el mundo de la aviación, comenzando con un 2% en 2025 y alcanzando el 70% en 2050.







