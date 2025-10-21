Éxito de ventas de una imobiliaria en Alicante - FUENTES de inmuebles

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre de 2025.-

FUENTES de inmuebles que se llama la inmobiliaria está dirigida por D. Oscar Fuentes Gómez (agente inmobiliario y perito tasador judicial de bienes inmuebles) de origen castellano y afincado ya más de 35 años en Alicante.

Su andadura empezó en un local en el centro de Alicante allá por el año 1998 junto con su hermano y padre, desde el principio dirigió la empresa hasta llegado un momento que se responsabilizó solo de la empresa poniendo el nombre comercial que tantos años luce.

Su premisa primordial desde el principio ha sido el cuidado del cliente tanto comprador como vendedor, él y su equipo han superado los vaivenes del mercado, conocen perfectamente las particularidades de cada barrio de Alicante y casi de cada calle siendo expertos de la ciudad.

Actualmente, cuenta con tres oficinas en Alicante: C/Devesa nº2 esquina a Avd. Maestro Alonso, oficina principal junto a la plaza América. Luego por orden cronológico tienen la oficina del centro en Plaza de España nº1 (Toros) esquina a calle San Vicente y por último la del Pla- Carolinas.

Su éxito de ventas

FUENTES de inmuebles fue la primera inmobiliaria en proporcionar el "home staging" para sus clientes vendedores.

En que consiste el Home Staging es simplemente adecuar las viviendas a los gustos actuales con la realización de trabajos sencillos pero efectivos.

Son muchos los servicios que esta inmobiliaria proporciona a los clientes que desean vender la vivienda. Las reseñas de esta agencia atestiguan de que los clientes están encantados.

Jesús V.

13 reseñas • 0 fotos

12 sept 2024

"Mi experiencia con esta inmobiliaria ha sido excelente. Contacté con varias agencias de Alicante para vender mi vivienda y me decidí por Fuentes por la buena impresión que me causó la agente inmobiliaria, que fue quien ha gestionado todo el proceso de preventa, venta y postventa. La agente es una excelente profesional que me ha demostrado que cumple todo con lo que se compromete y además es muy diligente y empática con el cliente. Maite se encargó de gestionar el arreglo de los pequeños desperfectos que dejó el inquilino anterior, decoró la vivienda, hizo fotos y vídeo y posicionó la vivienda en los principales portales inmobiliarios y, en poco más de un mes, la vivienda estaba vendida. También Oscar estuvo muy pendiente de la operación. Muchas gracias por todo".

Consiguen vender la vivienda en un tiempo record, a su precio justo o superior al que le darían sin sus trabajos y además se ocupan absolutamente de todo.

Por lo tanto, si se tiene un piso en Alicante la inmobiliaria FUENTES de inmuebles tiene todo lo necesario para realizarlo rápido haciéndole ganar tiempo y “el tiempo es dinero”.

Son expertos cualificados con amplia experiencia en el sector inmobiliario alicantino, le aconsejarán en todo el proceso de venta y en vez de ser una preocupación ellos harán que la operación de venta sea un sueño.

