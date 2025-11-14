La experiencia del cliente empieza en el almacén: automatización en la logística alimentaria digital - SWISSLOG España

Madrid, 14 de noviembre de 2025.-

La experiencia del cliente ya no se limita a la navegación por una tienda online ni al número de clics necesarios para completar un pedido. En el sector alimentario, cada vez más condicionado por la compra digital, la clave del servicio reside en lo que sucede después del pago: la preparación, la entrega y la conservación del producto. En este nuevo escenario, la automatización logística se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar confianza, precisión y rapidez en cada entrega.

El comportamiento del consumidor está cambiando. De acuerdo con datos citados por Logística Profesional, un número creciente de compradores en España está elevando su nivel de exigencia al adquirir productos online. Más del 60 % estaría dispuesto a cambiar de marca si otra empresa ofrece mejores condiciones de entrega, y más del 55 % afirma que aumentará su frecuencia de compra por internet frente a las tiendas físicas. Ante esta realidad, la experiencia post-compra adquiere un valor estratégico.

La entrega como parte crítica de la experiencia del cliente

El tiempo de llegada, la integridad del pedido y el estado del producto se han convertido en factores que determinan la fidelidad del cliente. En el caso de los alimentos, donde la frescura, la trazabilidad y la temperatura son elementos clave, cualquier fallo logístico se traduce en una pérdida directa de confianza.

La automatización permite responder a estas demandas de forma estructurada. En los centros logísticos, los sistemas robotizados y el software de gestión inteligente reducen errores, mejoran los tiempos de preparación y aseguran que cada pedido se entregue en las condiciones previstas. Esto no solo optimiza la operación interna, sino que tiene un impacto directo en la percepción del consumidor.

Tal como destacan desde Swisslog, “la automatización no solo mejora la velocidad y la precisión: también reduce el consumo energético y el desperdicio de alimentos, dos grandes retos del sector”. La eficiencia operativa se traduce en una entrega más fiable, mejor adaptada a las expectativas del cliente y capaz de responder a picos de demanda sin deterioro del servicio.

Swisslog, tecnología al servicio de la confianza del consumidor

Con más de un siglo de experiencia y presencia en más de 25 países, Swisslog diseña soluciones automatizadas para almacenes que buscan no solo aumentar su productividad, sino también asegurar la calidad final del servicio. Entre sus tecnologías destacan sistemas como AutoStore, CarryPick, PowerStore y el software SynQ, capaces de gestionar de forma inteligente el almacenamiento, la preparación de pedidos y la trazabilidad, incluso en entornos refrigerados o de ultracongelado.

Uno de los puntos críticos de la cadena es precisamente la gestión logística de productos congelados, donde cualquier fallo compromete la integridad del producto. En este ámbito, la empresa explica: “El tercer reto se centra en la gestión de productos ultracongelados o de temperatura controlada, un área en la que Swisslog marca la diferencia con soluciones innovadoras únicas y una experiencia líder en el sector”.

Integrar automatización en la logística alimentaria permite a las marcas cumplir de forma constante con su promesa al cliente. Y en un mercado donde la confianza se construye en cada pedido entregado correctamente, esa fiabilidad marca la diferencia.

Para descubrir cómo la automatización puede transformar una cadena de suministro alimentaria es posible acceder a más información en la web oficial de Swisslog.

