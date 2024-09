Finanzauto obtiene las certificaciones de ‘Great Place to Work’ y Top Employer

Finanzauto nombrada Great Place to Work

(Información remitida por la empresa firmante)

Estas certificaciones reflejan el compromiso continuo de Finanzauto con la excelencia en la gestión de personas. La empresa apuesta por el bienestar integral de sus empleados y el desarrollo de planes de carrera personalizados

Madrid, 27 de septiembre de 2024.- Finanzauto, empresa líder del sector de la maquinaria, el equipamiento para obra pública y soluciones energéticas terrestres y marinas ha sido reconocida con las certificaciones de ‘Great Place to Work’ y Top Employer, dos de las acreditaciones más prestigiosas en el ámbito de la gestión de recursos humanos y la calidad del entorno laboral. Estos reconocimientos reflejan no solo el compromiso de la empresa con la creación de un entorno laboral basado en la confianza y el respeto, sino también, su apuesta por el diseño de planes de carrera que promueven el desarrollo profesional y el bienestar integral de sus empleados.



Tal y como explican desde la organización, un Gran Lugar para Trabajar es aquel en el que uno confía en las personas con las que trabaja, está orgulloso de lo que hace y disfruta trabajando en equipo. Por su parte, Top Employers Institute lleva más de 30 años validando, certificando y reconociendo como empleadores líderes a las organizaciones que superan los exigentes estándares de su programa de certificación. Finanzauto ha demostrado cumplir con estos principios al crear un entorno laboral basado en la confianza, la escucha activa, el respeto mutuo y la colaboración. Estas certificaciones reflejan el compromiso continuo de la empresa con la excelencia en la gestión de personas y el desarrollo de un ambiente de trabajo que fomenta tanto el crecimiento personal como profesional.



"En Finanzauto, nuestra Propuesta de Valor a las Personas juega un papel fundamental en nuestra estrategia de atracción y fidelización de talento. Para nosotros, cumplir con lo que prometemos a nuestras personas es clave. Esto significa alinear las aspiraciones individuales de cada persona con la visión y los objetivos de la compañía", comentó Ramón González, director de Recursos Humanos de Finanzauto. "Estos reconocimientos nos ayudan a seguir trabajando y confirman que estamos en el camino correcto para construir un lugar de trabajo inclusivo, dinámico y centrado en las personas".



Finanzauto ha consolidado su reputación como una empresa enfocada en el crecimiento profesional de sus empleados y el fomento del talento joven y diverso. La compañía toma la felicidad del empleado como eje de su propuesta de valor y, por ende, de su estrategia de Recursos Humanos, que a su vez se encuentra alineada con la estrategia general del negocio, contribuyendo así a la consecución de sus objetivos.



Su apuesta firme por el desarrollo profesional de sus personas se ejemplifica en planes de carrera personalizados que fomentan el crecimiento continuo dentro de la empresa. Además, Finanzauto promueve un entorno laboral saludable y equilibrado, donde se valora tanto el desarrollo personal como profesional. Esta filosofía garantiza no solo la satisfacción de las personas, sino también su motivación y productividad a largo plazo.



La compañía ha creado YOUniversity, una institución interna a través de la cual desarrolla una estrategia de crecimiento profesional para sus empleados que es única en el sector. Entre los proyectos destacados de Finanzauto se encuentran las dos escuelas de formación creadas en colaboración con YOUniversity: la Escuela Técnica y la Escuela Comercial.







