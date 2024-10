El firme compromiso de IMOU con la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios

(Información remitida por la empresa firmante)

IMOU integra tecnologías avanzadas de inteligencia artificial que detectan movimientos humanos en tiempo real y envían alertas instantáneas solo cuando se detecta una actividad relevante. Modelos recientes como la IMOU Cruiser y la Ranger 2 incluyen las últimas actualizaciones en términos de encriptación y protección contra ciberataques

Madrid, 29 de octubre de 2024.- IMOU, líder en soluciones inteligentes para la seguridad del hogar, sigue apostando por su compromiso con la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios, consolidándose como una marca de confianza en el mercado de cámaras de vigilancia para el hogar y empresas. Con una amplia gama de productos diseñados para ofrecer tranquilidad, la compañía destaca por su enfoque en la protección de la información personal de sus clientes.



En un mundo donde la privacidad digital es más importante que nunca, IMOU asegura que cada uno de sus dispositivos, tanto para interior como para exterior, cumplen con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información. Esto incluye el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que garantiza que los datos de los usuarios se manejan con la máxima responsabilidad.



Almacenamiento seguro y cifrado avanzado de datos

Todas las grabaciones y transmisiones de video realizadas por las cámaras IMOU están protegidas mediante cifrado AES de 256 bits, el mismo nivel de seguridad utilizado por instituciones financieras y gubernamentales. Este sistema asegura que solo el usuario autorizado puede acceder a las imágenes, tanto en tiempo real como a las grabaciones almacenadas.



Además, ofrece opciones flexibles de almacenamiento que incluyen tarjetas microSD, grabadoras NVR y almacenamiento en la nube. Las soluciones en la nube de IMOU están respaldadas por un robusto sistema de seguridad que protege los datos contra cualquier intento de acceso no autorizado, asegurando la confidencialidad de la información en todo momento.



Notificaciones inteligentes

A través de la app IMOU Life, los usuarios tienen el control total de quién puede visualizar sus cámaras. La compañía garantiza que los dispositivos cuenten con medidas de autenticación multifactor, reduciendo al mínimo el riesgo de accesos no deseados.



Asimismo, la compañía integra tecnologías avanzadas de inteligencia artificial que detectan movimientos humanos en tiempo real y envían alertas instantáneas solo cuando se detecta una actividad relevante. Esto no solo mejora la eficiencia de la vigilancia, sino que también minimiza las falsas alarmas, lo que proporciona una experiencia más personalizada y sin interrupciones.



Innovación continua en privacidad y seguridad

El enfoque de IMOU hacia la privacidad y la seguridad se refleja en la evolución constante de sus productos. Modelos recientes como la IMOU Cruiser y la Ranger 2 no solo proporcionan resolución de alta definición, visión nocturna y seguimiento automático, sino que también incluyen las últimas actualizaciones en términos de encriptación y protección contra ciberataques.



Compromiso con la transparencia

La empresa no solo ofrece productos de calidad, sino que también destaca por su transparencia hacia el consumidor. La empresa mantiene una política clara sobre el uso de datos, detallando qué información se recopila y con qué fines, siempre ofreciendo a los usuarios control sobre su privacidad. Todos los datos recopilados son utilizados únicamente para mejorar la funcionalidad de los productos, garantizando que no se compartan con terceros sin el consentimiento expreso del usuario.



Para obtener más información sobre IMOU y sus productos, visitar https://www.imoulife.com/es



