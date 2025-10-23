Florence conecta más de 65.000 centros de estudio y 600 patrocinadores en todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

Atlanta, 23 de octubre de 2025.- Con la red de centros más grande del sector, Florence establece un nuevo punto de referencia en el inicio de estudios habilitado por IA, la automatización de flujos de trabajo y la gestión del riesgo operativo

Florence Healthcare reforzó su posición como líder mundial en operaciones de ensayos clínicos con un importante hito: la plataforma Florence Trial Operations ahora conecta 65.000 centros de estudio que abarcan más de 600 patrocinadores en más de 90 países, formando la red más grande de la industria.



Reconocida como la tecnología de ensayos clínicos número uno durante seis años consecutivos, Florence continúa estableciendo el estándar en velocidad de inicio, automatización de flujos de trabajo y gestión del riesgo operativo en las carteras de estudios de los patrocinadores.



"Florence fue creada para reunir a patrocinadores y centros en un espacio operativo compartido", dijo Ryan Jones, CEO de Florence Healthcare. "Primero, digitalizamos completamente el inicio de los estudios para eliminar los cuellos de botella manuales y los flujos de trabajo en papel. Ahora estamos utilizando IA para mejorar la velocidad y aumentar la inteligencia en 65.000 centros de estudio en todo el mundo, proporcionando a los patrocinadores una visibilidad operativa a nivel de cartera que les permite anticipar riesgos, actuar sobre los datos y ejecutar en el terreno".



Resolver el problema de un millón de dólares por estudio

Mientras los centros digitales establecen nuevos estándares de velocidad y eficiencia operativa, gran parte del sector aún permanece desconectado. Solo el 30 % de los centros a nivel mundial utiliza actualmente un eISF, lo que deja aproximadamente 200.000 centros dependiendo de procesos ineficientes en papel para la puesta en marcha de estudios, la recopilación y el almacenamiento de documentos, la gestión de procesos regulatorios, el monitoreo y el cierre.



Esta falta de digitalización cuesta a los patrocinadores aproximadamente 1 millón de dólares por estudio en pérdida de productividad, reprocesos y riesgos de calidad y cumplimiento.



Florence está cerrando esta brecha digital a través de la red de investigación clínica de más rápido crecimiento, con 65.000 centros de estudio y más de 600 patrocinadores. Al digitalizar el 100 % de los flujos de trabajo operativos, Florence establece el estándar en velocidad de inicio, reducción de costos operativos y control de riesgos.



Los resultados son contundentes:



• Hasta un 70 % más rápido en las operaciones de inicio final de estudios en comparación con el tiempo promedio de inicio en un patrocinador farmacéutico global del Top 10.



• 141 millones de dólares en ahorro anual de costos operativos mediante la automatización de los flujos de trabajo de preparación de centros, basados en los usuarios activos diarios y las horas totales ahorradas por año en la red de centros de Florence.



• Aumento del 51 % en las tasas de aprobación de control de calidad del eTMF, de 65 % a 98,7 %, gracias a auditorías operativas integradas y verificaciones automáticas de cumplimiento que permiten controlar el riesgo.



Dando forma al futuro de las operaciones de estudio

Florence está incorporando inteligencia artificial en todo el ciclo de vida del estudio para desbloquear inteligencia operativa basada en datos, recomendar las mejores acciones siguientes, fortalecer el control de riesgos y mejorar la eficiencia operativa.



Identificación y viabilidad de centros

Aprovechando la red más grande del sector en inteligencia de centros, Florence permite a los patrocinadores y CROs identificar los centros más calificados según el área terapéutica, la geografía y el rendimiento, mientras que las encuestas de viabilidad asistidas por IA garantizan una finalización más rápida y precisa.



Inicio de estudios

La contratación y el intercambio de documentos habilitados por IA entre el eTMF y el eISF automatizan el intercambio de documentos del SSU, mientras que la función de IA generativa de marcado y comparación de contratos acorta los ciclos de revisión, compara términos en segundos y reduce drásticamente el tiempo de activación.



Monitoreo remoto

Los informes impulsados por IA detectan señales tempranas de riesgo a partir de los registros de auditoría operativos y los datos de los centros, proporcionando visibilidad en tiempo real y permitiendo la intervención proactiva. Estos conocimientos minimizan la necesidad de visitas presenciales y garantizan que los ensayos se mantengan en el cronograma.



En conjunto, estos avances permiten que patrocinadores y CROs pasen de una supervisión manual a una ejecución inteligente en carteras de estudios globales. A través de su red API abierta, Florence integra y amplía rápidamente sus capacidades operativas de ensayos con otros sistemas eClinical asociados.



Florence AI opera a la velocidad de la confianza, asegurando que cada estudio permanezca completamente alineado con los estándares FDA, EMA, HIPAA, GDPR, EU Annex 11, ICH E6 (R3) y GCP.



Todas las capacidades estarán disponibles en diciembre de 2025.



Unirse al movimiento: Research Revolution 2025

Florence presentará sus nuevas capacidades en Research Revolution 2025, el evento global anual de la compañía (26-28 de octubre de 2025) que reúne a patrocinadores, CROs y centros de investigación. Para formar parte de la revolución global y verlo en directo, visitar https://researchrevolutionsummit.com/live/.



Sobre Florence Healthcare

Florence es una plataforma diseñada específicamente para conectar patrocinadores y centros con el fin de acelerar los ensayos clínicos, mejorar la capacidad operativa y reducir el riesgo.

Diseñada para escalar, Florence optimiza los flujos de trabajo, mejora la colaboración y ofrece visibilidad en tiempo real a lo largo de los estudios, permitiendo a los equipos de investigación avanzar más rápido, estar siempre listos para inspecciones y aumentar la productividad de los ensayos con menos recursos.





Contacto: Florence Healthcare

Nombre contacto: Seema Sheth-Voss

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing

Teléfono de contacto: (888) 829-0896