Del FOMO al Home FOMO: por qué cada vez más personas necesitan saber qué ocurre en casa cuando están fuera

Alarmas - Sector Alarm

(Información remitida por la empresa firmante)

Sector Alarm detecta una creciente demanda de soluciones que permitan a los usuarios sentirse conectados, informados y tranquilos cuando están fuera de casa

Madrid, 14 de septiembre de 2026.- Revisar una notificación, comprobar que la alarma continúa activada o asegurarse desde el móvil de que todo está en orden en casa son gestos cada vez más habituales. La creciente conectividad está cambiando la relación con el hogar y dando lugar a una nueva tendencia que se podría denominar 'Home FOMO', una extensión del conocido Fear Of Missing Out aplicada a la necesidad de saber qué ocurre en la vivienda cuando se está fuera.



Más allá de la protección, los usuarios buscan hoy tranquilidad, información y la capacidad de actuar rápidamente ante cualquier incidencia. La posibilidad de supervisar el hogar desde cualquier lugar ha convertido la seguridad residencial en una herramienta que aporta no solo protección, sino también confianza y control en el día a día.



Según explican desde Sector Alarm, compañía Líder en Servicio de alarmas para el hogar y los negocios *, cada vez más usuarios valoran aquellas soluciones que les permiten mantenerse conectados a su vivienda y recibir información en tiempo real cuando no se encuentran en ella.



Del '¿habré cerrado la puerta?', a la tranquilidad de saber que todo está bajo control

La tecnología ha transformado la forma de relacionarse con el hogar. Lo que antes implicaba esperar hasta regresar a casa o pedir ayuda a un familiar o vecino para comprobar que todo estaba en orden, hoy puede resolverse en cuestión de segundos desde un teléfono móvil.



En este contexto, los usuarios ya no solo buscan proteger su vivienda. También quieren contar con herramientas que les permitan supervisar lo que ocurre en ella, recibir notificaciones relevantes y gestionar determinados aspectos de la seguridad desde cualquier lugar.



"Hace años la seguridad se asociaba fundamentalmente a proteger la vivienda frente a un robo. Hoy también está relacionada con la tranquilidad de saber qué ocurre en casa en cualquier momento y desde cualquier lugar", señala María Bachiller, directora de Marketing de Sector Alarm.



Un hogar cada vez más conectado

Esta nueva relación con la vivienda se produce en un contexto en el que la conectividad se ha convertido en parte habitual de los hogares españoles. Según los últimos datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicados en 2026, el 95,5 % de los hogares españoles dispone de Internet y cerca del 90 % cuenta con banda ancha fija.



Esta conectividad prácticamente permanente también está transformando las expectativas de los usuarios respecto a su vivienda. La posibilidad de gestionar desde el móvil numerosos aspectos de la vida cotidiana hace que esa misma inmediatez se traslade al hogar y permita recibir información relevante y actuar, al no encontrarse físicamente en él.



Los sistemas de alarma han evolucionado en paralelo a estos nuevos hábitos, incorporando herramientas que permiten recibir notificaciones y gestionar diferentes funcionalidades de seguridad a distancia. Esta mayor conectividad no solo proporciona más información y control, sino que también permite agilizar la respuesta cuando se produce una incidencia.



En este sentido, Sector Alarm cuenta con un tiempo medio de respuesta de 15 segundos* desde la recepción de una señal de alarma hasta su gestión por parte de la Central Receptora, siempre siguiendo los protocolos de actuación establecidos por la normativa de seguridad privada.



Tecnología, tranquilidad y una nueva relación con el hogar

El denominado 'Home FOMO' pone de manifiesto una transformación más profunda en la forma de entender el hogar. La seguridad deja así de asociarse únicamente a los momentos de alerta. Hoy forma parte de la vida cotidiana a través de herramientas que permiten comprobar el estado del hogar, gestionar accesos, recibir notificaciones o controlar determinados dispositivos desde cualquier lugar.



Para responder a estas nuevas necesidades, Sector Alarm ofrece soluciones que combinan seguridad, tecnología y comodidad. A través de su aplicación móvil, los usuarios pueden gestionar su sistema de alarma en cualquier momento y desde cualquier lugar.



Además, dispositivos como la cerradura inteligente permiten bloquear o desbloquear la puerta a distancia, facilitar el acceso a familiares o personas de confianza sin necesidad de entregar una llave física y recibir notificaciones cada vez que la puerta se abre o se cierra.



A estas funcionalidades se suman otros dispositivos diseñados para reforzar la protección del hogar. Las cámaras y sensores de movimiento permiten verificar lo que ocurre en la vivienda, mientras que la Unidad de Voz Portátil facilita la comunicación directa con la Central Receptora de Alarmas en caso de emergencia y puede trasladarse dentro del domicilio para mantener el contacto mientras el usuario se sitúa en un lugar seguro.



En definitiva, la tecnología aplicada a la seguridad ha evolucionado para ofrecer mucho más que protección frente a incidencias. Hoy también proporciona información, control y tranquilidad, permitiendo a los usuarios mantenerse conectados a aquello que más les importa, estén donde estén.



Notas

* ‎Certamen Líderes en Servicio, categoría Sistemas de Seguridad, ediciones 2025 y 2026

Contacto

Emisor: Sector Alarm

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación

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