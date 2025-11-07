Forjaplac, el nuevo panel de Caliplac para forjados y entreplantas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de noviembre de 2025.-

En el ámbito de la edificación moderna, las soluciones que combinan funcionalidad, sostenibilidad y rapidez de instalación son cada vez más demandadas. En esta línea, Caliplac amplía su catálogo con Forjaplac, un innovador panel multicapa especialmente concebido para la construcción de entreplantas.

Con un diseño que optimiza tiempos de ejecución y refuerza la eficiencia estructural, Forjaplac representa una alternativa avanzada dentro del sistema de paneles sándwich. Además, permite preservar la estética de los espacios gracias a su cara decorativa personalizable, reafirmando el compromiso de Caliplac con la calidad, la versatilidad y el respeto medioambiental.

Panel multicapa para entreplantas funcionales, decorativas y sostenibles

Forjaplac se presenta como un sistema constructivo eficaz para la ejecución de nuevas construcciones, reformas o rehabilitaciones, gracias a su composición técnica basada en tres capas diferenciadas. La cara superior está formada por un tablero de cemento-madera, que aporta estabilidad y resistencia, sirviendo de soporte directo para el pavimento superior.

En el núcleo se encuentra un tablero OSB 3, reconocido por su excelente comportamiento frente a la humedad y su bajo impacto ambiental, al estar fabricado con residuos de madera. Finalmente, la cara inferior incorpora un acabado decorativo adaptable a las necesidades estéticas del proyecto, como friso de abeto, cartón-yeso o maderas tintadas.

Este sistema ofrece una solución ideal para ejecutar panel sándwich entreplantas, al proporcionar aislamiento acústico, resistencia estructural y una colocación ágil sobre cualquier tipo de soporte: madera, hormigón o estructuras metálicas. La instalación se realiza con fijación directa mediante tornillería adecuada, sellando posteriormente las juntas superiores para garantizar estanqueidad y durabilidad.

Colocación optimizada sin sobrecarga estructural

Una de las principales ventajas del panel Forjaplac radica en su ligereza, que evita la sobrecarga de las estructuras existentes sin renunciar a la seguridad ni al rendimiento técnico. El diseño desarrollado por Caliplac está pensado para una acabo perfecto en todo tipo de obras. Una de sus grandes ventajas es la posibilidad de colocar el suelo sobre el panel superior, ya sea tarima, baldosa o parquet; mientras que el panel inferior admite diferentes acabados decorativos.

Asimismo, los paneles Caliplac cuentan con una reacción al fuego B-s1, d0 en su versión acabada en placa de yeso, reforzando su idoneidad para construcciones seguras. La posibilidad de combinar sostenibilidad, diseño y eficiencia convierte a estos paneles para forjados en un recurso constructivo con altas prestaciones, muy valorado por arquitectos y diseñadores.

Con esta propuesta, Caliplac refuerza su posición como fabricante de soluciones inteligentes para el sector, integrando materiales sostenibles, procesos de montaje sencillos y acabados que elevan el resultado estético y funcional de cualquier proyecto arquitectónico.

Emisor: CALIPLAC

Contacto

Contacto: CALIPLAC

Número de contacto: 987544845