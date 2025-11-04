El futuro de los cazas autónomos llega a Roma

(Información remitida por la empresa firmante)

GA-ASI presenta su flota de cazas no tripulados en el International Fighter Conference 2025

Madrid, 04 de noviembre de 2025.-

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), líder mundial en sistemas de aeronaves no tripuladas, se complace en participar en el 25º aniversario del International Fighter Conference como el único Four-Star Lead Partner del evento, reflejando el compromiso global de la compañía con el futuro de los cazas autónomos.



La creciente flota de producción de aviones de combate no tripulados de GA-ASI —que incluye el MQ-20 Avenger, el XQ-67A Off-Board Sensing Station y el YFQ-42A Collaborative Combat Aircraft— está definiendo el futuro mundial de los cazas autónomos y semiautónomos, liderando el desarrollo en autonomía, la cooperación entre aeronaves tripuladas y no tripuladas (manned-unmanned teaming), y la entrega rápida y rentable a gran escala. La visión de la compañía para su serie modular y escalable Gambit de cazas no tripulados allana el camino para que las fuerzas estadounidenses, sus aliados y socios evolucionen rápidamente las fuerzas aéreas globales hacia el combate del futuro.



Comprometida públicamente a construir y volar un caza no tripulado representativo de producción para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos antes del verano de 2025, GA-ASI lanzó su YFQ-42A CCA en agosto, marcando el inicio de una nueva era para los cazas. Las operaciones de vuelo continúan actualmente en una flota en expansión, consolidando el liderazgo sostenido de GA-ASI en el desarrollo y la entrega de sistemas aéreos no tripulados (UAS), cumpliendo con los plazos previstos y manteniendo sus promesas.



"El YFQ-42A es una aeronave revolucionaria, y la flota ya está en producción y en el aire", dijo David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "Este no es un momento de ‘esperar y ver’. Ya estamos volando. Estamos entregando. Y estamos impulsando este futuro de la aviación de combate, tal como lo hemos hecho durante más de tres décadas".



Desde 1992, GA-ASI ha entregado más de 1.300 aeronaves de combate a las fuerzas estadounidenses y socios internacionales, superando los 9 millones de horas de vuelo totales en 2025. Las aeronaves Predator, Reaper, Gray Eagle, SkyGuardian y SeaGuardian continúan marcando el estándar del rendimiento UAS de altitud media y larga resistencia (MALE).



El MQ-20 Avenger de la compañía, un caza no tripulado financiado internamente que realizó su primer vuelo en 2009, sigue sirviendo como plataforma de pruebas para la integración y demostración de autonomía avanzada, incorporando y volando el software más innovador de fuentes gubernamentales de EE. UU., principales proveedores industriales y los propios equipos de desarrollo de software de autonomía de GA-ASI, a menudo financiados por la empresa.



Para el International Fighter Conference, que se celebra del 4 al 6 de noviembre en Roma, GA-ASI ofrecerá a los asistentes la oportunidad de ver el futuro por sí mismos, con una exhibición a escala real del modelo YFQ-42A CCA instalada dentro del recinto del evento, junto con otros anuncios. Para más información sobre IFC 2025, visitar https://www.defenceiq.com/events-internationalfighter.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) es el principal fabricante mundial de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo registradas, la línea Predator de UAS ha volado durante más de 30 años e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. La empresa se dedica a proporcionar soluciones de larga duración y múltiples misiones que ofrecen conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápido. Para más información, visitar www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., en los Estados Unidos y/o en otros países.



