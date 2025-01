Los ganadores de los Loop Awards 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Estrella Galicia se alza con el premio a mejor marca global del año y triunfa con su spot 'El Robo de Fin de Año'. Marcas como Vicio, McDonald’s y Garnier destacan como ganadores de las mejores campañas del año

España, 9 de enero de 2025.- El año empieza con la celebración de la entrega de premios de los Loop Awards 2024, los premios de marketing que alzan la voz de los consumidores, convirtiéndolos en el jurado de las mejores campañas.



Estos premios únicos, elegidos exclusivamente por el público, han reunido a marcas destacadas y campañas memorables en un evento que celebra la innovación, la creatividad y la conexión emocional con los consumidores. Con una votación abierta y transparente, los Loop Awards se consolidan como un punto de referencia para el sector, destacando aquellas estrategias que han dejado huella en la audiencia. Este evento no solo reconoce la excelencia en marketing, sino que también promueve la inspiración y el intercambio entre profesionales, empresas y el público en general.



Los Loop Awards: un reconocimiento a la conexión entre marcas y consumidores

En un mundo donde el marketing evoluciona al ritmo de las necesidades y emociones del público, los Loop Awards nacen como un espacio para celebrar la creatividad y la innovación desde una perspectiva única: la de los consumidores. Estos premios destacan la importancia de un marketing auténtico, inclusivo y emocional, que vaya más allá de las métricas para construir relaciones significativas entre las marcas y la sociedad. "La verdadera creatividad no solo impresiona, sino que crea vínculos duraderos, y eso es lo que queremos reconocer con estos premios," afirma Itziar Oltra, fundadora de los Loop Awards.



Estos han sido los premiados en cada categoría:



MEJOR SPOT PUBLICITARIO

-Finalistas: Iberia (El Dilema de la Navidad), Campofrio (Identiqué), ING (Mi vecino Jose), Productos LEA (Joaquines), Salsas Choví (Ex’s), Estrella Galicia (el Robo de Fin de Año).



-Ganador: Estrella Galicia, por 'El Robo de Fin de Año'.



El spot, que comenzó con un robo simulado a Cristina Pedroche durante las campanadas, ha conseguido perdurar en la mente de los consumidores durante un año completo, tras su primera emisión durante las campanadas de 2023.



MEJOR CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

-Finalistas: Level (tatuaje de Laura Escanes), Synergym (Mariachis en San Valentin), Milanuncios (El Gran Salto de Lola Lolita), Wallapop (Canciones de Camela), Vicio (colándonos en el congreso de McDonald’s).



-Ganador: Vicio, por su campaña colándose en el congreso de McDonald’s.



La marca decidió utilizar el congreso de su gran competidor para crear una pieza audiovisual en redes sociales en la que se "colaban" en el mismo para dar a los directivos de McDonald’s a probar sus hamburguesas.



MEJOR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EXTERIOR

-Finalistas: Amimir (Pablo, David, daos una (re)vuelta y sentid el hormigue(r)o). Nosotros ponemos el hotel), OREO (Adiós, España), Estrella Galicia (Cerbeza se escribe con B), Pepe Pinreles (Carteles en banderas en partidos de la Eurocopa), McDonalds (Los Muffins ahora se llaman McDalenas).



-Ganador: McDonald’s por "no me llames Muffin, llámame Mcdalena".



La lona más viral del año se alza con el reconocimiento de los consumidores. Más allá de su instalación en Madrid, la campaña de cambio de nombre de las famosas magdalenas de la compañía dio la vuelta a España a través de las redes sociales. Un cambio de nombre que procede de la escucha activa al consumidor y de la adaptación local.



MEJOR CAMPAÑA DE MARCA PERSONAL

-Finalistas: Nil Ojeda, David Bisbal, Franco Colapinto, Roro, Amaia.



-Ganador: Amaia por su lanzamiento de su nuevo single 'Tengo un pensamiento' en La Revuelta, de TVE.



La temporada del popular programa de Televisión Española acababa con este regalo a la audiencia por parte de Amaia, que convirtió el plató de La Revuelta en el escenario perfecto de un videoclip.



MEJOR CAMPAÑA MARCA EMERGENTE

-Finalistas: Milfshakes (creando una puja inversa de un cuadro en Gran Vía), Veneno Concept (construyendo comunidad alrededor del proceso de creación de una marca), Relevo (convirtiéndose en el medio deportivo de mayor crecimiento y líder en TikTok en tan solo 2 años), Clotsy Brand (consiguiendo que Cristina Pedroche lleve sus prendas en televisión por 0€).



-Ganador: Clotsy Brand, por conseguir que Cristina Pedroche luciese sus prendas en redes sociales y en Zapeando, de La Sexta, a coste 0€.



Ángela, fundadora de Clotsy Brand, acudió a una firma de libros de Cristina Pedroche llevando una bolsa con sus prendas con el único objetivo de hacerle un regalo. Lo que pasó después fue un sueño para ellos. Cristina se enamoró de sus prendas y decidió lucirlas y darles visibilidad.



MEJOR CAMPAÑA LOCAL

-Finalistas: La Tienda de la Vecina (por "La Vecina Maga", en Cádiz), Aceites Abril (por sus lonas de platos gallegos, en Galicia), KAS (por sus spots reivindicativos de la tradición, en el norte de España), Freepik (por "Neighborhood Design", en Málaga), Adopta un Comercio (por su iniciativa solidaria, en Valencia).



-Ganador: Adopta un Comercio, por su iniciativa para unir influencers y con marcas locales tras la Dana en Valencia.



La iniciativa solidaria Adopta un Comercio es un proyecto de la Agencia Siberia y cuenta ya con más de 700 comercios adoptados.



MEJOR CAMPAÑA REAL TIME MARKETING

-Finalistas: Leroy Merlín (la pulsera de Balenciaga), TVE ("ya sufren el rojo, ahora van a sufrir La Roja"), Enrique Tomás (jamón en el cumpleaños de una influencer), Amimir (lona Pablo Motos y Broncano), Garnier (el pelo de Cucurella).



-Ganador: Garnier, por "el pelo de Cucurella".



Marc Cucurella, jugador de la Selección Española de Fútbol, prometió teñirse la melena de rojo si España ganaba la Eurocopa. El resultado de la competición todo el mundo lo sabe. Cuando llegó el turno de teñirse, Garnier supo estar donde estaba la atención del público y convertirse en protagonista del momento del que toda España estaba hablando.



MARCA GLOBAL DEL AÑO

-Finalistas: Nude Project, Lidl, McDonald’s, Netflix, Estrella Galicia.



-Ganador: Estrella Galicia.



La marca se alza con un segundo galardón, el principal de estos premios, en recompensa a su coherencia, su constancia y el trabajo realizado durante todo el año 2024. Estrella Galicia ha acostumbrado a los consumidores a campañas creativas que perduran en la memoria.



Los Loop Awards 2024 cierran una edición que consolida su posición como referente del marketing en España. Este evento no solo celebra la excelencia en el sector, sino que da voz al público, reconociendo campañas que realmente conectan y dejan huella. Con esta premisa, los organizadores ya miran hacia el futuro, preparados para sorprender en su próxima edición.



Los Loop Awards son una iniciativa creada por Itziar Oltra, doctora en marketing, fundadora de TEM - Todo es Marketing y creadora de contenido divulgativo en redes sociales. Con más de 150.000 seguidores acumulados en Instagram, TikTok, Linkedin y X, sus datos de alcance no dejan de crecer. Ganadora del premio Top Teachers 2024 de Business Insider en la categoría de Marketing y Redes Sociales. Finalista de los Premios Nacionales de Marketing 2024.







