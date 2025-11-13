Gastronomía con causa; tres chefs, un propósito y una cena inolvidable en Torre Melina Gran Meliá

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre.- Cena Solidaria a Seis Manos en ERRE Barcelona: Iñigo Urrechu, Andrés Torres y Pere Nacarino unen sus cocinas para apoyar una buena causa humanitaria

El próximo viernes 21 de noviembre el restaurante ERRE & Urrechu Barcelona, ubicado en el hotel Torre Melina Gran Meliá, será el escenario de una ex- periencia culinaria tan excepcional como significativa. En una noche dedicada a la solidaridad, Íñigo Urrechu (Chef Erre & Urrechu) y Pere Nacarino (Chef Ejecutivo Erre & Urrechu Bar- celona), recibirán en su cocina a Andrés Torres, chef y fundador del restaurante Casa Nova.

Esta cena solidaria a seis manos celebrará la esencia del producto, el arte del fuego y la sensibilidad de dos cocinas distintas unidas por un mismo propósito: recaudar fondos para apoyar la la- bor humanitaria frente a la crisis de hambruna que sufre Gaza, proyecto liderado por el chef Andrés Torres. Torres impulsa esta iniciativa a través de su ONG Global Humanitaria, con la que ha colaborado anteriormente junto a reconocidos chefs en causas similares.

Los tres chefs comparten una misma filosofía: el respeto absoluto por la materia prima, el valor de la sencillez y lo auténtico y una profunda vocación de servicio desde la cocina. La propuesta de esta cena a seis manos será un reflejo de esa sinergia: platos honestos, creativos y profundamente conectados con el territorio y el propósito.

Con un precio de 165 € (maridaje incluido) y bienvenida a las 19:30 horas, la velada ofrecerá un recorrido por trece creaciones que alternan tradición, innovación y sensibilidad social. La experiencia arrancará con bocados de bienvenida como el Pani Puri con crema de yogur natural y remolacha, una interpretación fresca y colorida de la cocina india adaptada al lenguaje mediterráneo de Casa Nova.

El menú continuará con propuestas que reivindican el poder del producto local, como la cebolla de la huerta con su tallo crujiente, espagueti de queso de cabra y consomé de pan viejo, o la Royal de puerros asados a la leña de vid con meloso de Bacalao Tellagorri, un homenaje de Urrechu a la cocina vasca más tradicional, reinterpretada con sutileza y técnica.

Desde los fogones de ERRE & Urrechu también llegará el suquet de pescado de roca, que conden- sa el sabor del Mediterráneo en una elaboración precisa y elegante, mientras que Casa Nova apor- tará la calidez de platos como el trinxat de patata y col con espuma de bacon ahumada y ralladura de foie, pura esencia del territorio catalán.

La brasa, sello de identidad del restaurante anfitrión, se manifestará en la suprema de chuleta Simmental a la parrilla de encina con tuetano vegetal, aire de parmesano, glace de cebolla roja e ibericos, un corte que resume el respeto por el fuego y la excelencia del producto. El broche dulce combinará la creatividad y el oficio de ambos equipos: la torrija con su crema helada de ERRE & Urrechu y las texturas de chocolate artesanal de Casa Nova.

En palabras de Íñigo Urrechu: “Cocinar con propósito es uno de los mayores privilegios que tiene esta profesión. Poder compartir fogones con Andrés y Pere, al mismo tiempo, aportar a una causa que transforma vidas, hace que esta noche sea mucho más que una experiencia gastronómica.”

Por su parte, Andrés Torres afirma: “La gastronomía es una poderosa herramienta de cambio. Esta cena no solo celebra el producto y el oficio, también es una invitación a construir un mundo más justo desde la mesa.”

El evento tendrá lugar en ERRE & Urrechu Barcelona, el restaurante insignia de brasas de Torre Melina Gran Meliá, reconocido por su imponente bodega vista, sus parrillas Josper a fuego vivo y su carta que rinde homenaje a la cocina tradicional española con un enfoque contemporáneo. A tra- vés de sus brasas, Urrechu y Nacarino transforman los ingredientes en platos llenos de alma y pre- cisión técnica, mientras que Andrés Torres aportará su sensibilidad mediterránea y vocación social en una velada que promete emocionar.

Acerca de Íñigo Urrechu

Urrechu, comenzó en el mundo de la gastronomía en 1987 de manos de Martín Berasategui. Ha ejercido como jefe de cocina de Martín –tres estrellas Michelin desde 2002– y ha trabajado con otro gran profesional en tierras francesas, con Didier Oudil. Con el tiempo ha ido especializándose en cocina tradicional y cocina de parrilla y cuenta con varios negocios propios en Madrid: El Fogón de Zeín, Urrechu y El cielo de Urrechu.

Acerca de Andrés Torres: Andrés Torres es chef y fundador del restaurante Casa Nova, ubicado en el corazón del Penedès. Periodista de formación y cocinero autodidacta, ha desarrollado proyectos humanitarios en América Latina, África y Asia antes de consolidarse en el mundo de la gastronomía. Su cocina, galardonada con una Estrella Michelin 2025 y una Estrella Verde, se basa en una profunda conexión con el territorio, el respeto por el producto local y la sostenibilidad radical. Casa Nova, construido por el propio chef, representa la unión entre excelencia culinaria y compromiso social, convirtiéndose en una propuesta única donde el fuego, la ética y la emoción se encuentran en cada plato.

