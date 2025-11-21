GEOBALIZA presenta la baliza V16 conectada y solidaria en colaboración con SOS Accidentes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de novimebre.- La primera baliza V16 obligatoria, conectada y certificada por la DGT, que contribuye a la prevención y seguridad vial en España

Geobaliza, empresa líder en la fabricación y distribución de balizas V16 certificadas y conectadas con la DGT, anuncia el lanzamiento de la baliza V16 conectada ALEU SOLIDARIA, una innovadora luz de emergencia obligatoria que cumple con las nuevas normativas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y contribuye a la lucha contra los accidentes de tráfico en nuestro país.

En colaboración con SOS Accidentes, asociación nacional de víctimas de accidentes de tráfico, esta baliza V16 solidaria destina un euro del precio de cada unidad a la fundación STOP Accidentes. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2025 más de 20 personas fueron atropelladas al bajar del vehículo para instalar los triángulos de emergencia, lo que subraya la importancia de adoptar sistemas de señalización luminosa como la baliza V16 obligatoria, conectada y certificada que aumenta la seguridad y reduce estos riesgos en carretera.

La baliza V16 ALEU SOLIDARIA ha sido diseñada conforme a la normativa obligatoria de la DGT, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, sustituyendo a los antiguos triángulos de emergencia. Fabricada con materiales de alta resistencia como ABS, policarbonato y TPR, garantiza durabilidad y robustez frente a golpes, caídas y condiciones meteorológicas adversas.

Gracias a su conectividad NB-IoT y a una plataforma operada por Telefónica Tech, esta baliza V16 conecta automáticamente y de forma anónima la ubicación del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0 en el momento de su activación, sin necesidad de suscripción ni registros. Esto permite que otros conductores puedan visualizar la posición en su navegador o aplicaciones como Google Maps o Waze, mejorando la visibilidad y seguridad en carretera y reduciendo el riesgo de atropellos.

Gracias a su conectividad NB-IoT y a una plataforma operada por Telefónica Tech, esta baliza V16 conecta automáticamente y de forma anónima la ubicación del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0 en el momento de su activación, sin necesidad de suscripción ni registros. Esto permite que otros conductores puedan visualizar la posición en su navegador o aplicaciones como Google Maps o Waze, mejorando la visibilidad y seguridad en carretera y reduciendo el riesgo de atropellos.

La baliza V16 obligatoria ALEU SOLIDARIA cuenta con una batería alcalina de 9V (incluida), que ofrece hasta 2 horas de autonomía en uso continuo y hasta 3 años en reposo, y dispone de sistema de verificación del estado de batería para asegurar su correcto funcionamiento en el momento de su uso. Su diseño compacto, junto con la opción de incluir una funda de transporte, facilita su uso y portabilidad.

Homologada por la DGT bajo la certificación LCOE 2023080717G1, la baliza ALEU V16 garantiza su validez legal y la seguridad de uso en todo el territorio español. Además, incluye 13 años de conectividad gratuita, 3 años de garantía y cumple con el estándar de baliza obligatoria que entrará en vigor en 2026.

GEOBALIZA y SOS Accidentes refuerzan su compromiso con la seguridad vial, promoviendo la adopción de la baliza V16 conectada y solidaria para reducir accidentes y atropellos en nuestras carreteras.

Contacto

Emisor: GEOBALIZA

Contacto: GEOBALIZA

Número de contacto: 699511519