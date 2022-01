Germán Pose y Ricardo Rubio presentaron "Mondo difficile" (Serie Gong) en Bodegas Lo Máximo, en Madrid

La fotonovela 'Mondo difficile' (Serie Gong Editorial), del escritor y periodista Germán Pose, con fotografía de Ricardo Rubio, se presentó en Madrid el pasado jueves 20 de enero en uno de los escenarios de la producción, la emblemática Bodegas Lo Máximo. Piluka Aranguren y Tonino Carotone pusieron el broche final con un miniconcierto memorable con canciones tan de fotonovela como 'Me cago en el amor', título de una de las ‘fotohistorietas’

Con prólogo de Juan Carlos de la Iglesia, Mondo difficile ( Serie Gong Editorial) es la apuesta por la vuelta a un género que causó furor allá por las décadas de los 60 y 70: la fotonovela. Germán Pose escribe y dirige esta obra que consta de nueve ‘fotohistorietas’ protagonizadas por personajes tan relevantes como Juan Esterlich, Juan Luis Ambite, Piluka Aranguren, Javier de Juan, Lola González, Marlot Martín, Tonino Carotone o Jorge Berlanga JR, entre otros.

En la presentación, a cargo de Juan Carlos de la Iglesia, se hizo referencia a Gonzalo García Pelayo y su valiente apuesta editorial Serie Gong, y Germán Pose contó por qué una fotonovela en el siglo XXI y por qué dedicada a Tom Doniphon: “Tom Doniphon es el hombre que mató a Liberty Valance. Es un espíritu al que siempre intento aspirar, difícil, pero se intenta. A la hora de plantearme esta obra, tenía material de sobra para hacer cualquier cosa. No quería escribir una novela porque está casi todo escrito ya desde Shakespeare… Quería hacer algo diferente, nuevo en el mercado editorial. Y reuní todo el material que tengo en mi oficina de las barras de los bares y me decidí por retomar la fotonovela. Mi fascinación por la fotonovela viene de mi infancia, cuando viví en Palma de Mallorca un par de años. Mi tío Antonio, que era un dandy absoluto, leía mucha fotonovela y me las explicaba. Me quedó esa sensación como diluida en la sangre, pero como sin acabar de ir por el sumidero. Y aquí estamos”.

Germán Pose busca la inspiración en la calle, sobre todo en las barras de los bares, y plasma sus ideas en minilibretas que siempre lleva consigo. Porque, según el autor, las historias de Mondo difficile son un reflejo de lo cotidiano, pero con algunos matices: “Emil Cioran decía que cuando juntas lo cotidiano con lo metafísico das paso al mundo de lo absurdo y de la ilusión. Cada chispazo de vida que encuentras es en la calle, digamos que hay que vivir, que no se puede ‘teleescribir’, tienes que estar en la calle, comiéndote las culebras, el veneno, la sangre de los que se matan y bebiéndote tus botellines, es así”.

Sobre los autores

Germán Pose posee una larga trayectoria en prensa, radio y TV como periodista, escritor y guionista. Ha firmado artículos y relatos en El País Semanal, ABC, Primera línea, El Independiente, Man, El Canto de la Tripulación, El Europeo o El Estado Mental. Como guionista, y actor protagonista, intervino en varios cortometrajes y tiene tres libros publicados: ¡Rafa, no me jodas! (El Tercer nombre, 2011), La mala fama (Berenice, 2017) y Final entre fantasmas (Círculo rojo, 2019).

Ricardo Rubio. Fotógrafo y periodista. Durante gran parte de su carrera profesional alternó su pasión por la fotografía con sus funciones como técnico de alto nivel en la multinacional IBM. Viajero incansable recorrió varias veces el mundo disparando con su cámara a los objetivos adecuados.

