Gestilar factura un 20% más y cierra 2021 como un “año de récords”

Render de Barrio do Cura, un proyecto urbanístico, residencial y comercial desarrollado por Gestilar en el centro Vigo - GESTILAR

• Las ventas crecieron hasta alcanzar una facturación de 180 millones de euros.

• Inició las obras de 1.000 nuevas viviendas y entregó 300, de las cuales 200 han sido las primeras desarrolladas íntegramente por su propia constructora.

• Consolidó su presencia en Galicia con el lanzamiento de “Barrio do Cura” en el centro de Vigo, uno de los proyectos de regeneración urbana más importantes de España.

• Firmó la mayor operación BTR de España para promover más de 1.000 viviendas e invertir 240 millones de euros.

Madrid, 7 de abril de 2022.- A tenor de los resultados y los importantes hitos conseguidos en 2021 se podría decir que, para Gestilar, promotora de Javier García-Valcárcel que cuenta con una dilatada trayectoria en el sector avalada por sus más de 5.600 viviendas proyectadas hasta la fecha, el ejercicio pasado será recordado como un año de récords.

La capacidad de Gestilar para estar a la vanguardia del sector inmobiliario le llevó a adelantarse al cambio en el concepto de vivienda que se impuso tras la pandemia y el confinamiento. Así, y bajo su trabajada seña de identidad que protege al máximo la calidad de los materiales, el diseño y el cuidado de los detalles, la promotora ya venía desarrollando desde hace años viviendas excelentemente ubicadas, en zonas deslocalizadas de las grandes urbes pero con muy buenas comunicaciones, cerca de zonas verdes, con terrazas y amplios espacios abiertos. Estas premisas, indispensables para Gestilar, han sido parte de los motivos por los que la promotora incrementó significativamente las ventas en 2021, alcanzando un volumen de facturación de 180M€, un 20% más que en el ejercicio anterior.

Otro de los hitos de 2021 consistió en la entrega de 300 viviendas en Madrid y Palma de Mallorca. De estas, las 200 unidades de Madrid han sido las primeras viviendas desarrolladas íntegramente por Gestilar Construcciones, la constructora que Gestilar tiene dentro del grupo. Uno de estos desarrollos en la capital es Isla de Pedrosa, el séptimo y mayor proyecto de la promotora en Valdebebas. Este impresionante complejo, compuesto por 150 viviendas y unas espectaculares zonas comunes, ha sido destacado recientemente por la prestigiosa revista Forbes como uno de los 10 proyectos residenciales de lujo donde invertir en España, otro hecho muy destacable para Gestilar.

Importante inversión en suelo y apertura a nuevos territorios

Con once proyectos en marcha en la actualidad y 1.400 viviendas en construcción, la actividad de Gestilar en 2021 se complementó con la búsqueda de materia prima, llegando también en el ejercicio pasado a batir récord de inversión en compra de suelo por 130 millones de euros. En consecuencia, la promotora cuenta actualmente con suelo para promover otras 1.800 viviendas más y tiene producto para los próximos cuatro o cinco años. “Nuestra estrategia no pasa por la compra de cualquier suelo a efectos únicos de volumen de cartera. Sólo abordamos compras de suelo en ubicaciones singulares, para proyectos únicos que se ajusten a nuestra filosofía de empresa” confirma Raúl Guerrero, Consejero Delegado de Gestilar.

Teniendo en cuenta esa afirmación, la promotora manifiesta su voluntad de seguir analizando en 2022 cualquier proyecto en las zonas donde ya tiene presencia y no descarta abrirse a nuevos territorios como la Cornisa Cantábrica y provincias como Málaga, Alicante o Valencia. “El ser una empresa de capital particular, nos facilita un plan de negocio mucho más flexible, sin la presión de un volumen de proyectos determinado que nos obligue a rebajar los estándares de calidad que debe tener un desarrollo Gestilar” matiza Guerrero.

Consolidación en Galicia con Barrio do Cura

Gestilar desembarcó en Galicia con Isla de Santa Cruz, en Oleiros (Coruña), promoción que fue entregada en 2019. Sin embargo, en 2021 se consolidó en la región, donde ya es uno de los mayores promotores por volumen de viviendas, con el lanzamiento comercial en Vigo de Barrio do Cura.

Barrio do Cura, es un proyecto que Vigo llevaba muchos años esperando y, desde antes de su salida a ventas, ha causado mucha expectación. La promotora, de la mano del fondo Autonomy, invertirá 130 millones de euros en la regeneración completa de todo el ámbito, ubicado en el centro de la ciudad, que conservará elementos existentes del patrimonio protegido de los vigueses, como la antigua casa del cura que da nombre a este desarrollo. Además de contemplar la construcción de 265 viviendas, se crearán nuevos viales, entre ellos un paseo mirador hacía la Ría, una plaza pública con una gran superficie comercial y un parque urbano, todo ello bajo los estándares de la certificación LEED-ND en materia de sostenibilidad, una de las más prestigiosas del mundo.

Además de ser una región atractiva para la promotora, por ser una de las que cuenta con mayor dinamismo y potencial en España, Gestilar tiene una gran conexión personal con Galicia. Prueba de ello es que casi todas sus promociones llevan el nombre de islas gallegas. Es por esto que, más allá de Barrio do Cura, Gestilar ha continuado con su estrategia de inversión comprando suelo para promover 300 viviendas más en Sanxenxo, en las zonas de Portonovo y Areas.

Liderazgo en el segmento BTR

Pero la actividad de la promotora en 2021 no solo se centró en el Build to Sell (BTS). Su expertise le ha llevado a lo largo de este último ejercicio a liderar una de las últimas tendencias en auge como es el Build to Rent (BTR). Con casi 2.000 viviendas para BTR en su cartera, Gestilar se afianzó en 2021 como una de las principales promotoras inmobiliarias de España en el desarrollo de viviendas destinadas al alquiler, contando con Madrid, Cataluña y Baleares como principales zonas de actuación en este segmento. A principios del pasado año, y aunque ya contaba con otros proyectos BTR en marcha, firmó con la gestora DWS la mayor operación BTR de España. Este acuerdo supuso todo un precedente en el sector inmobiliario, al vender en bloque más de 1.000 viviendas, que se ubicarán en suelos localizados en el PAU de Vallecas y Getafe, e invertir 240 millones de euros. De estos dos proyectos, el de Getafe, ostenta el título de ser el mayor desarrollo BTR en producción de España por número de viviendas, con 750 unidades. Las obras de Vallecas se iniciaron antes del cierre del pasado ejercicio y las de Getafe arrancarán próximamente.

A través de esta apuesta por el BTR, la promotora contribuye a equilibrar un mercado del alquiler donde la oferta de vivienda, principalmente en manos de inversores individuales, no se corresponde con una demanda que sigue creciendo año tras año. Adicionalmente, y dado el especial interés de Gestilar por el progreso de las áreas geográficas donde ubica sus proyectos, reafirmó su acercamiento al segmento juvenil, con problemas de acceso a la vivienda de calidad en toda España pero especialmente en regiones como Madrid, Cataluña y Baleares donde los precios de la vivienda son los más elevados.

La sostenibilidad fue otra de las apuestas de Gestilar en 2021, ya que la promotora desarrolló su actividad sometiendo más del 86% de las viviendas que tiene proyectadas en España a los estándares de los mejores sellos de sostenibilidad, como BREEAM o LEED, reconocidos a nivel internacional.

Contacto:

Gestilar

Elena Valero Espada

Responsable de Comunicación y Relación con Medios

Email: eve@gestilar.com

Teléfono: (+34) 91 369 74 50/659 062 705

Sobre Gestilar

GESTILAR es una promotora inmobiliaria española fundada en el 2009. Define el desarrollo de sus proyectos y promociones bajo las premisas de: sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. El objetivo de GESTILAR es desarrollar viviendas en ubicaciones excepcionales, donde se cuiden de forma especial los detalles y la ejecución; logrando un producto de altísima calidad como lo demuestran las más de 5.600 viviendas que avalan su trayectoria. Su concepto empresarial tiene como meta brindar al cliente la mejor de las experiencias y permitirle mejorar su calidad de vida mediante la excelencia de sus productos y los acabados ofrecidos en ellos. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com