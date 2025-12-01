Gestoria.online se posiciona en el TOP 3 de Puntos de Atención al Emprendedor del Ministerio de Industria

Gestoría Online - Gestoría Online

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de diciembre de 2025.-

gestoria.online, dirigida por el economista Miguel Ángel Bonfill, se posiciona entre las gestorías más relevantes de España tras situarse en el TOP 3 nacional de Puntos de Atención al Emprendedor durante el mes de octubre, según datos oficiales del sistema CIRCE. Este reconocimiento consolida a la firma como una de las opciones líderes para autónomos y pequeñas sociedades que buscan eficiencia, fiabilidad y una excelente relación calidad-precio en servicios de asesoría

gestoria.online, dirigida por el economista y gestor administrativo Miguel Ángel Bonfill, se consolida como una de las gestorías de referencia en España tras situarse durante tres meses consecutivos entre los puntos PAE que más trámites realizan a nivel nacional, según los datos oficiales del sistema CIRCE del Ministerio de Industria. Este reconocimiento la posiciona dentro del TOP 3 de toda España en octubre, compitiendo con miles de despachos, asesorías y grandes entidades especializadas en creación de empresas y trámites empresariales.



Este destacado resultado no es casualidad, sino el reflejo de un modelo basado en la eficiencia, el ahorro al cliente y la atención personalizada. www.gestoria.online ha sabido combinar un servicio de alta calidad con precios ajustados, convirtiéndose en la mejor opción en relación calidad-precio para autónomos y pequeñas sociedades que buscan un acompañamiento fiable en sus gestiones fiscales, laborales y contables. Su enfoque práctico y orientado al cliente ha permitido a la firma crecer de forma sostenida y generar una elevada tasa de satisfacción entre empresarios de toda España.



Uno de los servicios más demandados de gestoria.online es el de darse de alta como autónomo, proceso que la firma ha optimizado para que pueda realizarse de forma rápida, clara y sin complicaciones innecesarias. Gracias a la experiencia acumulada y al elevado volumen de trámites gestionados, la asesoría ofrece un sistema ágil que permite a los nuevos emprendedores iniciar su actividad con todas las garantías legales y fiscales, ahorrando tiempo y mucho dinero.



A diferencia de muchas plataformas automatizadas, gestoria.online no es un plataforma automatizada ni un servicio impersonal, sino un despacho real formado por economistas, gestores administrativos y asesores especializados que acompañan directamente a cada cliente. Detrás de cada trámite hay profesionales que analizan, resuelven dudas y toman decisiones en tiempo real para garantizar que cada alta, declaración o gestión se realiza con seguridad jurídica y con criterio técnico. Esta cercanía profesional es uno de los factores que más valoran los clientes y uno de los principales motivos de fidelización.



En cuanto a costes, la firma también ha marcado una diferencia clara en el sector al ofrecer una cuota mensual para autónomos desde 24 euros al mes, haciendo accesible un servicio profesional de alto nivel a cualquier emprendedor, incluso en las primeras etapas de su negocio. Esta política de precios, unida a la calidad del servicio y al trato humano, ha permitido que gestoria.online sea percibida no solo como una gestoría eficaz, sino como un verdadero socio empresarial para quienes apuestan por emprender con seguridad y respaldo experto desde el primer día.







Contacto

Nombre contacto: Miguel Ángel Bonfill

Descripción contacto: CEO Gestoría Online

Teléfono de contacto: 657671919



